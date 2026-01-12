Se conoce como "oro trasparente" y es accesible para todos: el alimento que aumenta la producción natural de colágeno.

Durante mucho tiempo, el colágeno estuvo asociado a cremas, suplementos y tratamientos costosos. Sin embargo, la ciencia nutricional viene señalando a un alimento cotidiano como un aliado clave para estimular su producción natural. Por su composición y biodisponibilidad, la clara de huevo fue bautizada como el “oro transparente”.

La clara es una fuente de proteínas de altísima calidad, especialmente rica en aminoácidos esenciales que el cuerpo utiliza como materia prima para sintetizar colágeno. Entre ellos se destacan la glicina, la prolina y la arginina, fundamentales para mantener la elasticidad de la piel, la salud de las articulaciones y la fortaleza de músculos y tejidos conectivos.

Por qué la clara de huevo es mejor que otros alimentos

A diferencia de otros alimentos proteicos, la clara de huevo casi no contiene grasas ni colesterol y aporta muy pocas calorías, lo que la convierte en una opción frecuente dentro de dietas equilibradas y planes de alimentación orientados al cuidado corporal. Además, es una de las proteínas con mayor valor biológico, es decir, el organismo la aprovecha de forma eficiente.

Los especialistas explican que, con el paso de los años, la producción natural de colágeno disminuye. Por eso, incorporar alimentos que aporten los bloques necesarios para su síntesis es clave. En ese sentido, la clara de huevo cumple un rol estratégico, sobre todo si se combina con vitamina C, nutriente esencial para que el colágeno se forme correctamente.

Puede consumirse de diversas maneras: cocida, en preparaciones saladas, en omelettes, o incluso incorporada a recetas dulces. Lo importante es evitar el consumo crudo habitual, ya que así se reduce la absorción de algunos nutrientes y se incrementan riesgos sanitarios.

Se conoce como "oro trasparente" y es accesible para todos: el alimento que aumenta la producción natural de colágeno.

Aunque no se trata de un remedio milagroso, la clara de huevo se posiciona como un recurso accesible y respaldado por la ciencia para acompañar el cuidado de la piel y los tejidos desde adentro. En tiempos donde lo simple vuelve a ganar terreno, este alimento básico demuestra que no siempre lo más efectivo es lo más sofisticado.