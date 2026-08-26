Conmoción en Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro del aula

Un adolescente de 14 años ingresó este martes con un arma en una escuela de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro de un aula. El proyectil impactó contra una pared y según indicaron las autoridades, no se registraron heridos. El director del establecimiento intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

Si bien no hubo heridos, el hecho provocó una fuerte conmoción entre docentes, alumnos y familias de la escuela, que aguardaban precisiones oficiales sobre las medidas de seguridad que se adoptarán en el lugar. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre el tipo de arma ni sobre posibles motivaciones del adolescente.

Cómo ocurrió el incidente dentro del aula

Según las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y al manipularla, se produjo la detonación en uno de los salones. El proyectil no alcanzó a ningún alumno, docente ni integrante del personal. De todas formas, la detonación generó momentos de pánico entre los presentes que rápidamente se activaron los protocolos de seguridad para contener la situación.

El director del establecimiento fue quien tomó la decisión de intervenir y alertar a las autoridades, evitando que el episodio pudiera escalar a una situación de mayor gravedad.

Minutos después del hecho, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Segunda que resguardaron a la comunidad educativa y comenzaron las primeras actuaciones. Los uniformados acordonaron el área y tomaron contacto con el director y los docentes para reconstruir los momentos previos al disparo. También fueron informadas la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán, que activaron los protocolos correspondientes para contener a estudiantes y personal y brindar asistencia psicológica a quienes presenciaron el episodio.

Por su parte, el adolescente de 14 años fue entregado a sus padres una vez finalizada la intervención policial inicial y luego de que los efectivos constataran que no existía un riesgo inminente para la comunidad educativa.

La investigación y el contexto de seguridad en las escuelas

La investigación judicial busca determinar cómo el menor obtuvo el arma y cómo logró ingresarla al establecimiento. La fiscalía a cargo del caso ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas la revisión de las cámaras de seguridad de la escuela y los alrededores, y la toma de declaraciones a docentes y compañeros del adolescente para establecer si hubo algún tipo de planificación previa o si se trató de un acto impulsivo.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en las escuelas y la necesidad de reforzar los controles de ingreso para prevenir que situaciones como esta puedan repetirse. Las autoridades educativas y judiciales trabajan en conjunto para esclarecer los hechos y evaluar si existen responsabilidades adicionales en el entorno familiar o social del adolescente.

Por el momento, no se informaron medidas disciplinarias contra el menor, aunque se espera que en las próximas horas la Justicia defina los pasos a seguir en la causa, incluyendo la posibilidad de que el adolescente sea sometido a evaluaciones psicológicas y sociales para determinar su situación procesal. La comunidad educativa de la escuela afectada permanece en estado de alerta mientras se esperan precisiones sobre las medidas de seguridad que se implementarán para garantizar la tranquilidad de alumnos y docentes en los próximos días.

Desde el Ministerio de Educación se anunció que se realizarán reuniones con los directivos de la institución para evaluar el impacto del episodio y coordinar acciones de contención para la comunidad escolar.