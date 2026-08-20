La Policía de Santa Fe investiga la muerte de un nene de seis años en la localidad provincial de San Justo y analiza la posibilidad de que se trate de un caso de violencia infantil. El menor de edad, identificado como Isan Aguirre, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda y su madre aparece como la principal sospechosa del hecho. Según los resultados preliminares de autopsia, habría muerto por asfixia.

Según fuentes oficiales, el acontecimiento habría ocurrido alrededor de las 14 hs del pasado miércoles. Tras un llamado al 911, un móvil de la Comisaría 2ª de San Justo llegó a la casa ubicada en las calles Sylvestre Begnis y Pedro Millán. Allí, los efectivos encontraron a una mujer de 22 años con el cuerpo del niño en sus brazos.

Minutos después, personal del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) constató que el niño ya no presentaba signos vitales al momento del arribo de los oficiales mientras que desde el hospital local Dr. Juan O. Lanza confirmaron su fallecimiento aunque sin poder determinar la causa de muerte.

La denuncia que cambió todo

Según diversos medios locales, el pequeño de 6 años se encontraba durmiendo junto a su madre cuando sucedió el trágico hecho. Fue un hombre quien alertó a las autoridades y aseguró que la mujer había sido quien mató al niño. De acuerdo con su declaración, el menor habría sido asfixiado (luego, confirmado por los estudios médicos).

En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” pero tras el testimonio aportado del testigo a la Policía se llegó a considerar la posibilidad de que se tratara de un presunto hecho de violencia infantil familiar. En esa línea, la Justicia intenta verificar si existieron episodios previos de maltrato.

Por disposición de las autoridades, la vivienda quedó bajo resguardo policial: diversas áreas especializadas -de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística- trabajaron en la preservación de la escena e intervinieron equipos de fotografía, huellas y rastros y planimetría. Además, buscaron elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido.

Si bien la investigación todavía se encuentra en su fase inicial, la madre -identificada como R.M.- fue detenida de forma preventiva, mientras se mantiene alojada en la dependencia policial por determinación de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación.

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe donde se realizó la autopsia correspondiente, buscando determinar las causales de su fallecimiento. "El Informe preliminar no es concluyente al respecto. Se refiere a un proceso de asfixia, pero la mecánica seguramente se determinará luego de los análisis complementarios (bioquímico, anatomopatológico, etc.)", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribí por WhatsApp al (54–11) 3133-1000.

Otro caso similar en Santa Fe

La investigación ocurre pocos meses después de otro episodio de presunta violencia infantil que tuvo como víctima a un bebé de siete meses en la provincia comandada por Maximiliano Pullaro.

A mediados de mayo, un niño fue trasladado desde Santo Tomé hasta el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia luego de ingresar con un cuadro grave de cianosis y dificultades respiratorias. Su padre había acudido previamente a una dependencia policial y aseguró que el bebé “se había ahogado” mientras tomaba una mamadera.

Los policías observaron que el pequeño presentaba signos de cianosis y no lloraba, por lo que comenzaron maniobras de reanimación y solicitaron su traslado urgente. Los médicos diagnosticaron broncoaspiración y dispusieron su derivación al hospital pediátrico.

Durante la atención, los profesionales detectaron múltiples lesiones en distintas capas de la piel, escoriaciones y ampollas en la zona perianal y del pañal. Tras los hallazgos se activó el protocolo de protección de derechos de la infancia y la Justicia ordenó la detención preventiva de los padres.