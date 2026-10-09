Trabajadores del Subte realizarán este jueves una medida de protesta a las 7 hs, en el marco del conflicto que mantienen con la empresa Emova por los supuestos descuentos salariales. "Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que a pesar de que el pasado lunes la empresa se comprometió a abonar la totalidad de los importes descontados ilegalmente, no cumplió el compromiso y solo deposito una parte de los sueldos sustraidos desde hace meses", remarcaron.

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Al respecto, EMOVA ya había aclarado en su momento que la liquidación "fue realizada de manera correcta", ya que los descuentos a los que se refería el gremio "se encuentran enmarcados en las normativas vigentes".

La empresa había insistido en que "los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes".

Los trabajadores del subte liberarán accesos en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) señalaron que decidieron retomar el plan de lucha luego de que la empresa incumpliera el compromiso asumido el lunes pasado de reintegrar la totalidad de los importes descontados. Según denunciaron, Emova solo depositó una parte de los salarios adeudados, pese a que los descuentos se vienen aplicando desde hace meses. Además, rechazaron las acusaciones de la concesionaria sobre presuntos incumplimientos de las jornadas laborales y aseguraron que esas afirmaciones son falsas y pueden ser comprobadas.

El gremio también denunció que Emova continúa con los descuentos pese a la existencia de un fallo judicial que le ordena cesar con esa práctica y restituir el dinero retenido. “El salario tiene carácter alimentario”, remarcaron, al cuestionar la potestad de la empresa para aplicar sanciones mediante la privación de parte de los ingresos. En ese contexto, advirtieron que no descartan profundizar las medidas de fuerza y avanzar con acciones que puedan afectar el servicio durante los próximos días si la concesionaria no cumple con el compromiso y devuelve la totalidad de los montos reclamados.

Buscan cambiar el nombre de una de las estaciones más importantes de la línea B

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires analiza un proyecto que propone eliminar el nombre de Juan Manuel de Rosas de la estación de la línea B y dejar únicamente la denominación Villa Urquiza.

La iniciativa fue presentada por la legisladora de La Libertad Avanza Sandra Mónica Rey, junto con Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo y Leonardo Saifert.

El proyecto, identificado como 3067-D-2026, se encuentra actualmente en comisión y deberá atravesar el tratamiento correspondiente antes de que pueda concretarse.

El argumento central de los autores de la iniciativa está relacionado con el criterio que, a su entender, debería utilizarse para identificar las estaciones de la red: referencias geográficas que permitan a los pasajeros reconocer con mayor facilidad dónde se encuentran.