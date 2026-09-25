Confirmaron la fecha de la Marcha del Orgullo tras acuerdo con el Gobierno de la Ciudad

La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo confirmó que la histórica movilización del colectivo LGBTQ+ se realizará el próximo 7 de noviembre, tal como estaba dispuesto en primer lugar. En los últimos días, la situación escaló por el decreto del gobierno de Jorge Macri que prohibió "cualquier tipo de evento, diversiones y actos en el espacio público" desde el 6 del mismo mes, por la proximidad con la llegada del Papa León XIV. Luego de varias reniones, llegaron a un acuerdo y no se moverá la fecha.

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"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", manifestaron desde la cuenta oficial en redes sociales.

En esa misma línea, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (C.O.M.O) celebraron "el diálogo, la organización y una voluntad política compartida" para llegar un acuerdo y demostró que "trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos". Y cerraron: "Nos vemos en las calles este 7N".

Días atrás, el jefe de Gobierno porteño aseguró que existían conversaciones avanzadas para "trasladar la fecha del evento" a raíz de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Según indicó Macri, el objetivo central era "garantizar que todas las actividades puedan llevarse a cabo de manera ordenada" y su intención no era "cancelar la convocatoria, sino buscar una fecha alternativa".

"El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra", buscó justificarse en diálogo con Radio Rivadavia. Y en la misma línea, argumentó que el carácter histórico de la llegada del Sumo Pontífice genera la necesidad de hacer un "esfuerzo" para la convivencia en la Ciudad. "La visita de un Papa es un hecho extraordinario que ocurre cada 30 o 40 años en cualquier lugar", apuntó.

Desde que comenzó la discusión hace dos semanas, la administración capitalina pasó por todos los argumentos. Primero transmitieron que era un pedido del Vaticano por la llegada del Papa el día siguiente a la movilización. “Tenemos un compañero en Roma que consultó textual en el Vaticano y le dijeron que no había problema”, contaron.

Pero, desde las organizaciones LGBT+ hablaron con el arzobispado y les negaron que existiera un pedido para postergar la expresión de diversidad horas antes del arribo de León XIV.

“Las actividades con el Papa son dos días después. La misa principal ni es en Plaza de Mayo y a la Iglesia no le molesta. Nosotros podemos estar o no de acuerdo con las razones, acá no hay razón. Después dijeron que Nación pedía cambiar la fecha por una cuestión logística, el canciller Quirno lo negó. Estamos dispuestos a colaborar con la logística”, plantearon. “Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para la organización, la seguridad, la limpieza. Podemos hasta cambiar el horario y limpiar la plaza”, propusieron antes del acuerdo.

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, la movilización se realizará en la misma fecha de siempre. Ante las dudas, como ocurre desde 1999, tendrá el apoyo oficial de la Ciudad en cuanto al despliegue de agentes de seguridad, tránsito y la colaboración con el escenario.