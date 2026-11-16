Un ciclón extratropical avanzará los próximos días sobre parte de la provincia de Buenos Aires producto de un centro de baja presión que atravesará el norte patagónico y se ubicará sobre el Atlántico, al este bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

A partir del miércoles 18, la situación favorecerá la regeneración de lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. El ciclón impulsará ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en territorio bonaerense.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viento podría superar los 50 kilómetros por hora entre la tarde y la noche. Para mitad de semana también se esperan precipitaciones importantes en el noroeste, según informó el sitio Meteored.

Durante 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes. También se esperan tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

¿Cómo se forma un ciclón?

Un ciclón extratropical consiste en un sistema de tormentas que obtiene su energía principalmente de los contrastes de temperatura horizontales presentes en la atmósfera. También conocidos como tormentas de latitud media o baroclínicas, son sistemas de baja presión con frentes fríos, frentes cálidos y frentes ocluidos asociados.

En contraste, los ciclones tropicales generalmente presentan poca o ninguna diferencia de temperatura en la superficie terrestre, y sus vientos se originan por la liberación de energía debida a la formación de nubes y lluvia a partir del aire cálido y húmedo de los trópicos, según la NASA.

Un ciclón tropical suele transformarse en un ciclón extratropical al desviarse hacia los polos y el este. Se producen en las regiones extratropicales (generalmente a más de 30° de latitud del ecuador). Consisten en una región aproximadamente circular de baja presión superficial, con un radio de 100 a 2000 km, acompañada de frentes fríos y cálidos.

Las zonas afectadas por intensas lluvias

Para el jueves 19 de noviembre está pronóstica chaparrones y tormentas de intensidad variada en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Los fenómenos se intensificarán hacia la tarde y la noche den Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser de fuertes a severas.

De acuerdo a las estimaciones del modelo ECMWF, estos fenómenos podrían dejar entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse. Por otro lado, la sucesión de lluvias en el NEA y el Litoral podría complicarse aún más para quienes residen cerca del Paraná.

En esa región ya se registraron cientos evacuados y autoevacuados. Los acumulados para la semana podrían superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros. También se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con acumulados puntuales de hasta 80 milímetros.