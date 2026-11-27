El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a 15 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar en el marco de la megacausa Subzona 15. Según informaron las autoridades, los acusados pertenecieron al Ejército, la Amada y la Prefectura Naval entre 1976 y 1983.

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En la sala de audiencias estaban presentes sobrevivientes, familiares de víctimas y estudiantes. Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires estaba entre los querellantes. Si bien el juicio inició en octubre de 2024, en este tercer tramo el TOF estuvo integrado por los jueces Nicolás Toselli, Roberto Fernando Minguillón y Enrique Méndez, quienes juzgaron los crímenes cometidos en diversos puntos de la Subzona militar 15.

La Subzona militar 15 operó bajo el comando de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 -con intervención de las jefaturas a cargo de los grupos de Defensa Aérea 601 y 602-. Al mismo tiempo, se juzgaron crímenes cometidos por la Armada Argentina en centros clandestinos de la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina.

El proceso judicial investigó homicidios, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, agresiones contra la libertad e integridad sexual y allanamientos ilegales, todos agravados, durante el terrorismo de Estado, a más de 120 víctimas.

En un fallo ejemplar fueron condenados a la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Rubén E. Miguel Fernández, Carlos Alberto Suárez, Carlos Víctor Milanese, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falcke, Carlos María Robbio, Héctor Raúl Azcurra, Ernesto Davis, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.

Por su parte, cabe señalar que el genocida Alfredo Manuel Arrillaga fue condenado como jefe del área a siete (7) perpetuas, aunque separado de este juicio porque tiene más de 90 años y está en su casa cumpliendo las penas con el beneficio de la prisión domiciliaria.

Como ocurre en estos casos, los fundamentos se darán a conocer meses más tarde. En este caso, el 26 de febrero de 2027.