Una de las víctimas del ataque de lesboodio culpó a Milei: "Lo que pasó tiene que ver con sus discursos"

Agui, una de las dos mujeres víctimas del ataque de lesboodio en Cañuelas, denunció un correlato con la violencia que se destila desde la Casa Rosada y reiteró la convocatoria a la marcha de este sábado. "Quiero que quede bien claro, porque es plenamente consciente que lo que pasó tiene que ver con estos discursos", advirtió en una entrevista televisiva. Este jueves, se conoció que a una semana de que el presidente Javier Milei pusiera en pie de igualdad a las personas de la comunidad LGBTIQ+ con los pedófilos, prendieron fuego la casa de la familia de estas dos mujeres, que vivían allí por su hija.

"Quiero que quede bien claro, porque es plenamente consciente de que lo que pasó tiene que ver con estos discursos de odio y con esta violencia que viene siendo inminente", remarcó Agui en diálogo con Telefe Noticias, sobre el segundo ataque de lesboodio desde que comenzó el gobierno del libertario. La mujer advirtió que, a pesar de lo sucedido y de las denuncias presentadas en la Justicia, el vecino que las violentó, Orlando Alcides Lutz Fogar, está libre. "Todavía no está detenido con un tema de semejante magnitud, con tres intentos de incendios donde se constato que había nafta. no accionaron, no vino jamás un peritaje", remarcó.

Según contó durante la entrevista sobre Fogar, el hombre ya había tenido inconvenientes con otra pareja de mujeres que vive cerca también.

Por su parte, quien advirtió del hecho fue la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) durante la noche del jueves. En el comunicado que difundieron contaron que Agui y su pareja se mudaron durante la pandemia a Cañuelas, una zona semirrural en el sur del Conurbano bonaerense, para tener una vida más pacífica en contacto con los animales y la naturaleza. El hostigamiento comenzó en 2022, una vez que ellas acudieron al acompañamiento de las otras dos mujeres a las que el hombre solía violentar.

"Grababa sus entradas y salidas del barrio con su teléfono, se interponía en el camino del auto, las espiaba con binoculares desde su propiedad, les hacía gestos de persignación o de fornicación. Estaban presas en la casa, sin posibilidad de salir a caminar o andar en bici por el miedo", relataron desde la Federación. Incluso, contaron que este vecino en más de una ocasión roció el pilar de luz con nafta y lo prendió fuego en tiempos de sequía, lo que ponía en peligro a todas las casas vecinas, dejándolas sin luz. De esta forma, denunciaron desde la organización las chicas "estaban sometidas a un circuito infinito de gastos, abogados y trámites que les quitaron tiempo y fuerza".

Agui y su pareja presentaron reiteradas demandas ante la Justicia, pero lo máximo que consiguieron fue una perimetral para una de las integrantes de la familia, que Fogar nunca cumplió. La gota que rebalsó el vaso fue una noche en la que el hombre las apuntó con una mira laser y ellas decidieron abandonar la casa y, por eso, en la noche en la que la prendió fuego ellas no estaban. Fue cerca de las 3.40 de la mañana que se acercó con un bidón de nafta y acompañado de su perro ovejero, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Por la falta de respuesta judicial, desde la FALGBT hicieron responsables a los funcionarios públicos que no dieron respuestas a tiempo: UFIyJ N°1 de Cañuelas, a cargo de Roberto Javier Berlingieri; la UDF de Cañuelas, a cargo de Roque Funes; y el JG N°8, bajo responsabilidad de Martín Miguel Rizzo, respecto a la causa 2361/23, donde están unificadas todas las denuncias.

"El odio habilita la violencia y genera consecuencias concretas en la vida de personas reales, como ésta familia. Los discursos de odio generan violencia. Esta es una prueba más. Los discursos de odio matan. ¡BASTA de ODIO!", cerraron el comunicado.