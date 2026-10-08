La identidad de Barker y Villa Cacique también aparece en los sabores de la región, especialmente en la producción de frambuesas.

El municipio bonaerense de Benito Juárez esconde dos localidades vecinas que combinan paisajes serranos, actividades al aire libre y una identidad marcada por la producción de frambuesas y su pasado industrial. Se tratan de Barker y Villa Cacique. Ubicadas sobre la Ruta Provincial 80, ambas se encuentran dentro del sistema de Tandilia, una de las formaciones serranas más antiguas de la Argentina, y son destinos ideales para una escapada de fin de semana.

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¿Qué visitar en Barker y Villa Cacique?

Uno de los lugares para recorrer es el Paseo del Bosque, en Barker, donde los caminos se meten entre eucaliptos y laureles y llevan hasta distintos puntos del circuito, como la Cruz de los Misioneros, la ermita de la Virgen y el sendero de las hiedras. El recorrido también permite llegar a un mirador desde el que se abre una vista de las sierras, los campos y parte del paisaje de Villa Cacique.

Para quienes prefieren caminar entre formaciones naturales, la Cuchilla de las Águilas reúne senderos, paredones de piedra, grietas y cavernas que forman parte del paisaje serrano de la zona. El circuito incluye el cerro El Sombrerito y otros sectores del relieve de Tandilia.

En Villa Cacique, el paisaje también conserva las huellas de su pasado industrial. La localidad creció alrededor de la producción de cal y de la posterior instalación de la fábrica de cemento Loma Negra, una actividad que durante décadas estuvo ligada a la vida cotidiana de sus habitantes y que todavía puede reconocerse en algunas construcciones y chimeneas que quedaron como parte del entorno.

Otro de los puntos para conocer es el Cristo de las Sierras, al que se llega después de atravesar las catorce estaciones del Vía Crucis. El paseo ofrece además distintas panorámicas del paisaje y puede combinarse con una visita a la capilla San Francisco de Asís y al monumento dedicado al cacique Ancafilú.

La identidad de Barker y Villa Cacique también aparece en los sabores de la región, especialmente en la producción de frambuesas. Durante la visita es posible acercarse a las plantaciones y encontrar productos elaborados con estos frutos, como mermeladas, alfajores y distintos dulces artesanales.

Esta tradición tiene su propia celebración con la Fiesta Provincial de la Frambuesa, que se realiza en febrero y reúne gastronomía, productores, artesanos, espectáculos y propuestas relacionadas con la cosecha. El evento comenzó en 2003 y con los años se convirtió en una de las celebraciones características de la zona.

El recorrido puede terminar con una visita a la antigua estación ferroviaria de Barker, inaugurada en 1908, y una caminata por las calles y espacios verdes de las dos localidades, donde todavía aparecen distintos rastros de la historia que fue dando forma a este rincón serrano bonaerense.

¿Cómo llegar a Barker y Villa Cacique desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino en auto comienza por la Autopista Riccheri o la Autopista Ezeiza-Cañuelas, para luego tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta Las Flores; allí hay que continuar por la Ruta Provincial 30 en dirección a Rauch y Tandil, seguir por la Ruta Provincial 74 y, después, tomar la Ruta Provincial 80 hasta Barker y Villa Cacique.