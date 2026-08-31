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Colectivos AMBA: línea por línea, cuánto cuesta el boleto desde septiembre 2026

Los montos que incluirán un ajuste del 4,1% elevarán el mínimo en el distrito porteño a $ 887,86, mientras que en las líneas bonaerense escalarán a $ 1268,20. 

31 de agosto, 2026 | 15.10
Colectivos AMBA: línea por línea, cuánto cuesta el boleto desde septiembre 2026

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires oficializaron los nuevos precios de los boletos de colectivos que regirán desde septiembre 2026.

Los montos que incluirán un ajuste del 4,1% dado por el guarismo compuesto resultante de aplicar la última marca de inflación más un 2% adicional, elevarán el mínimo en el distrito porteño a $ 887,86, mientras que el piso en las líneas bajo jurisdicción bonaerense escalarán a $ 1268,20, ambas con Tarjeta SUBE registrada.

MÁS INFO

Además, durante septiembre 2026 se mantendrán las coberturas por Tarifa Social, en tanto que las unidades dependientes de Nación elevarán sus precios desde la segunda quincena del mes.

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 887,86 $ 1411,71
3-6 km $ 986,56 $ 1568,64
6-12 km $ 1062,55 $ 1689,47
12-27 km $ 1138,61 $ 1810,39

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar Tarifa Social
0-3 km $ 1268,20 $ 2536,39 $ 608,74
3-6 km $ 1398,11 $ 2796,23 $ 671,10
6-12 km $ 1560,77 $ 3121,53 $ 749,17
12-27 km $ 1871,76 $ 3743,53 $ 898,45
Más de 27 km $ 2177,59 $ 4355,19 $ 1045,25

Tarifas para colectivos de larga distancia de PBA

Servicio Tarifa
Servicio Común $18,679 por km/pasajero
Servicio Común con Aire Acondicionado $22,362 por km/pasajero
Servicio Semi Cama $26,309 por km/pasajero
Servicio Cama Ejecutivo $29,994 por km/pasajero
Servicio Cama Suite $34,728 por km/pasajero

 

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