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Guía: cómo y dónde reclamar si tu colectivo no para o cambia de recorrido

El trámite se puede realizar por internet, por teléfono o de manera presencial, sin costo. 

23 de octubre, 2026 | 19.54
Guía: cómo y dónde reclamar si tu colectivo no para o cambia de recorrido

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantiene vigente el canal para denunciar irregularidades en los servicios de colectivos, entre ellas la falta de frecuencia, los retrasos y las unidades que no pasan por las paradas previstas.

El trámite se puede realizar por internet, por teléfono o de manera presencial, sin costo. Para iniciar la presentación, los usuarios deben aportar información sobre la línea involucrada y las circunstancias en las que se produjo el inconveniente.

MÁS INFO

¿Cómo y dónde reclamar si tu colectivo no para o cambia de recorrido?

La opción digital consiste en ingresar al Portal Ciudadano de la CNRT y seleccionar la alternativa para realizar un reclamo. Desde allí, los usuarios pueden denunciar irregularidades y consultar información sobre los servicios de transporte automotor.

Quienes prefieran realizar la gestión por teléfono pueden comunicarse con el 0800-333-0300, la línea gratuita de atención del organismo, disponible de lunes a viernes, de 8 a 20. También pueden concurrir personalmente a la sede central, ubicada en Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires, con turno previo y la documentación necesaria, de lunes a viernes, de 9 a 15.

Para completar el trámite, se deben proporcionar el nombre y apellido, el DNI y una dirección de correo electrónico. También es necesario informar los datos de la línea o empresa, el número de interno o la patente del vehículo, si se dispone de ellos, la fecha, la hora y el lugar del hecho, junto con una descripción de lo ocurrido.

La falta de frecuencia y los retrasos son algunos de los motivos por los que se puede presentar una denuncia. También es posible reportar desvíos del recorrido e incumplimientos de las paradas establecidas.

En el caso de las líneas de colectivos que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), los pasajeros pueden presentar sus reclamos a través de BA Colaborativa, en la sección Tránsito y Transporte.

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