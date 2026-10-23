La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantiene vigente el canal para denunciar irregularidades en los servicios de colectivos, entre ellas la falta de frecuencia, los retrasos y las unidades que no pasan por las paradas previstas.

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El trámite se puede realizar por internet, por teléfono o de manera presencial, sin costo. Para iniciar la presentación, los usuarios deben aportar información sobre la línea involucrada y las circunstancias en las que se produjo el inconveniente.

¿Cómo y dónde reclamar si tu colectivo no para o cambia de recorrido?

La opción digital consiste en ingresar al Portal Ciudadano de la CNRT y seleccionar la alternativa para realizar un reclamo. Desde allí, los usuarios pueden denunciar irregularidades y consultar información sobre los servicios de transporte automotor.

Quienes prefieran realizar la gestión por teléfono pueden comunicarse con el 0800-333-0300, la línea gratuita de atención del organismo, disponible de lunes a viernes, de 8 a 20. También pueden concurrir personalmente a la sede central, ubicada en Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires, con turno previo y la documentación necesaria, de lunes a viernes, de 9 a 15.

Para completar el trámite, se deben proporcionar el nombre y apellido, el DNI y una dirección de correo electrónico. También es necesario informar los datos de la línea o empresa, el número de interno o la patente del vehículo, si se dispone de ellos, la fecha, la hora y el lugar del hecho, junto con una descripción de lo ocurrido.

La falta de frecuencia y los retrasos son algunos de los motivos por los que se puede presentar una denuncia. También es posible reportar desvíos del recorrido e incumplimientos de las paradas establecidas.

En el caso de las líneas de colectivos que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), los pasajeros pueden presentar sus reclamos a través de BA Colaborativa, en la sección Tránsito y Transporte.