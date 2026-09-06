El alfajor es la clásica golosina argentina que se puede encontrar en todos los kioscos del país y en diversos negocios gastronómicos y de venta al público. Los sabores, las coberturas y los tamaños son variados, pero este fin de semana nuestro país consiguió un récord al preparar el alfajor más grande del mundo.

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Durante la primera jornada de Cafecito BA, la feria organizada por el gobierno porteño, se elaboró una pieza de pastelería de más de 3000 kilos rompió el Record Guinness y se convirtió en el nuevo líder, superando a Uruguay que hasta hace unas horas ostentaba la marca.

La Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio porteño de Recoleta, fue testigo de la realización del alfajor más grande del mundo. En el evento estuvo presente un juez Guinness World Records, que verificó y certificó el logro. También estuvo presente el streamer y youtuber Iván Buhajeruk Fernández (más conocido como Spreen), quien hace pocos meses lanzó su propia marca de alfajores, “Giga” y fue quien impulsó la iniciativa.

El alfajor más grande del mundo

El producto final pesó 3112 kilos, lo que requirió la utilización de 1400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate, 800 de harina, más de 7500 huevos y 100 kilos de miel. De esta manera, el alfajor argentino rompió con creces el récord uruguayo, que había sido conseguido en 2010 cuando Sierras de Minas realizó una pieza de 464 kilos.

Para realizar el alfajor argentino se necesitó de la participación de más de 100 personas, entre los que había profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional (IGI). Tras la certificación de la nueva marca, las cientos de personas que se encontraban allí pudieron degustar una de las 60.000 porciones del alfajor gigante.

“Hoy Guinness World Records hizo presencia para verificar un intento oficial para el alfajor más grande del mundo. El mínimo a ser superado era de 464 kilogramos, oficialmente registrados en 2010 en Uruguay. Luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina”, dijo la jueza del evento.

Además, la parte del alfajor que no fue repartida entre el público se envió a uno de los centros de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Receta de alfajor de maicena: todos los ingredientes que necesito y cómo prepararlo

Una de las variedades populares en la Argentina son los tan queridos alfajorcitos de maicena, que se pueden preparar en casa con los siguientes ingredientes:

250 gramos de manteca pomada

150 gramos de azúcar

5 yemas

5 cdas esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

500 g maicena

½ cdita bicarbonato de sodio

2 cditas polvo de hornear

c/n dulce de leche

c/n coco rallado

El paso a paso: