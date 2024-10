Alerta meteorológica por tormentas: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y otra naranja por fuertes tormentas sobre el centro del territorio argentino. Según indican desde la página web oficial, se trata de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de irrupción momentánea de actividades cotidianas" o "fenómenos meteorológicos peligrosos parar la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". En qué jurisdicciones rige el alerta meteorológico este martes 22 de octubre y hasta cuándo se extenderá el mal tiempo.

Según indicó el organismo nacional, durante la jornada de hoy se verán afectadas las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa, el sur de La Rioja, el sur y este de Córdoba y el sureste de San Juan. La mayor parte de la región se verá afectada por una alerta de nivel amarillo, lo que significa que será afectada por tormentas de variada intensidad. "Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 milímetros, pudiendo ser superados en forma local", detallan.

Este martes, La Rioja, San Luis y Mendoza serán las más afectadas por el nivel naranja de alerta. Es, específicamente, en las zonas más céntricas de las tres jurisdicciones. "El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas superiores a 80 km/h, importante actividad eléctrica, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos", apuntan. Y agregan que los valores de precipitación acumulada serán entre 50 y 100 milímetros; pudiendo ser superados.

Frente a dichos sucesos meteorológicos, el SMN señala una serie de recomendaciones para evitar complicaciones frente a las tormentas. Entre ellas, destacan: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse bajo árboles o posters de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; atención a la caída de granizo.

Por su parte, en lo que refiere al alerta naranja, las recomendaciones son más específicas. Piden que ciudadanas y ciudadanos permanezcan en construcciones cerradas (como casas, escuelas o edificios); mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; mantenerse en el vehículo en caso de estar viajando; evitar circular por calles inundadas o afectadas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que ingrese el agua.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

El SMN lanzó una alerta por fuertes tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras otros sitios lanzan alertas de ciclogénesis. Se espera que llueva, en solo 48 horas, el equivalente a lo que llueve en el mes de octubre. Las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, siendo fenómenos más intensos de lo normal. Caerán entre 50 y 100 milímetros en toda la región afectada.

Según precisó, se espera las intensas lluvias, las fuertes tormentas y las ráfagas de viento progresen de este a oeste en gran parte de las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, siendo estas las más comprometidas. Lo propio pasará con el centro y norte de Buenos Aires y el AMBA.

El miércoles 23 de octubre, el alerta amarilla y naranja se extenderá hacia el este del país mientras permanece en Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan y La Pampa. Allí, se verán afectadas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

Buenos Aires, bajo alerta en el pronóstico del tiempo: qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es la creación o génesis de un ciclón. Es un término genérico donde se incluyen los huracanes, tifones, borrascas, bajas polares, entre otros. Se trata de sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norte y a favor en el Hemisferio Sur.

Los expertos indican que este fenómeno está caracterizado por suceder muy rápidamente e intensamente, por lo que la depresión o ciclón en superficie puede formarse y profundizarse en un periodo muy corto de tiempo, convirtiéndose en una borrasca (tormenta de mar) muy violenta y adversa en cuestión de pocas horas.