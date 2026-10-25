La última semana de octubre tendrá precipitaciones por debajo del promedio en gran parte del centro y norte de la Argentina. Las posibilidades de recibir agua serán distintas hacia la cordillera y el norte patagónico. Hasta el momento, la primavera no ganó protagonismo por la ausencia de sol.

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Según reportes de los modelos meteorológicos, el déficit de lluvia más extendido abarcaría al Litoral y sectores de la región pampeana. Las temperaturas también marcarían diferencias importantes durante los próximos días.

El centro y norte tendrían un ambiente más fresco que el habitual para fines de octubre, mientras que la Patagonia austral se ubicaría por encima de sus valores normales.

Pronóstico del tiempo para la última semana de octubre

En el noroeste argentino, Cuyo y distintos sectores del centro-norte, las temperaturas medidas semanales podrían ubicarse de 1 a 3 grados por debajo del promedio. Las diferencias serían más marcadas en áreas del oeste y noroeste, con cuatro por debajo de lo habitual, según el sitio Meteored.

Hacia Buenos Aires y el norte patagónico, la desviación negativa sería generalmente menor, aunque la tendencia fresca se mantendría. Mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego se perfila un escenario opuesto, con temperaturas medias de dos a cuatro grados por encima de lo habitual en distintos sectores.

Las temperaturas cálidas también abarcarían áreas del oeste patagónico. De esta manera, el mayor apartamiento cálido se concentraría hacia el sur, mientras el centro y norte conservarían valores inferiores a los habituales.

¿Vuelven las lluvias?

Para los próximos días se esperan menos lluvias en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y buena parte de Córdoba y Buenos Aires.

Se estiman diferencias de 30 mm a 50 mm por debajo del promedio semanal, con déficits mayores en algunas zonas del Litoral. Las precipitaciones por encima de la medida quedarían concentradas en sectores cordilleranos y del norte patagónico.

Hacia Cuyo y el centro-oeste se espera una distribución más incierta. En la zona del oeste habrá que seguir la actualización del pronóstico a corto plano, ya que podría haber cambios en las condiciones meteorológicas.