Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

Actualización oficial de las 04:00 para el clima en Capital Federal: la temperatura se mantiene en 12° y el cielo cubierto domina por completo la madrugada, con una nubosidad del 100%. La sensación térmica es más baja, de 9 °C, por lo que conviene abrigarse si hay que salir temprano.

La humedad llega al 87% y el punto de rocío se ubica en 9 °C. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y no hay niebla registrada. La visibilidad se mantiene amplia, en 30 km, mientras el viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 29 km/h.

En tanto, la presión atmosférica marca 1020 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2000 m. Con este panorama, el arranque del día en la ciudad sigue fresco, cubierto y con baja probabilidad de lluvia, según los datos oficiales de la hora.