Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Capital Federal, bajo cielo cubierto: 12° y sensación de 9° a las 04:00
Actualización oficial de las 04:00 para el clima en Capital Federal: la temperatura se mantiene en 12° y el cielo cubierto domina por completo la madrugada, con una nubosidad del 100%. La sensación térmica es más baja, de 9 °C, por lo que conviene abrigarse si hay que salir temprano.
La humedad llega al 87% y el punto de rocío se ubica en 9 °C. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y no hay niebla registrada. La visibilidad se mantiene amplia, en 30 km, mientras el viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 29 km/h.
En tanto, la presión atmosférica marca 1020 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2000 m. Con este panorama, el arranque del día en la ciudad sigue fresco, cubierto y con baja probabilidad de lluvia, según los datos oficiales de la hora.
Hace 21 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 12° y sensación térmica de 9°
A las 04:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica es más baja, de 9 °C, por lo que conviene abrigarse si hay que salir en plena madrugada.
El pronóstico del tiempo indica una humedad del 87% y una probabilidad de lluvia del 10%. La nubosidad es del 100%, la visibilidad alcanza 30 km y no se registra niebla. El viento medio sopla a 14 km/h, con ráfagas de 29 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa y la cota de nieve está en 2000 m. Con el punto de rocío en 9 °C, la madrugada sigue cubierta en la ciudad. Seguí la actualización del Servicio Meteorológico Nacional y el detalle minuto a minuto en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 12° y sensación de 9° en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 9 °C, por lo que la madrugada se siente fresca y húmeda.
La humedad alcanza el 86%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad llega al 99%. A pesar de ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad se mantiene en 25 km, sin niebla.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica es de 1020 hPa y la cota de nieve está en 2000 m. Para las próximas horas, seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: a las 03:00, cielo cubierto y 12° con sensación de 9°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura actual de 12°C. La sensación térmica es más baja: 9°C, en una madrugada con humedad del 86% y nubosidad del 99%.
El pronóstico del tiempo para este bloque no indica lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0%. El viento medio sopla a 13 km/h y las ráfagas pueden llegar a 27 km/h. La visibilidad es buena, de 25 km, y no se registra niebla.
También se observa una presión atmosférica de 1020 hPa, punto de rocío de 9°C y cota de nieve en 2000 m. Para quienes salen en la madrugada, conviene abrigarse: la combinación de 12°C con cielo cubierto y viento moderado hace que la sensación térmica de 9°C se note.
Hace 1 hora
Madrugada cubierta en Capital Federal: 12° y sensación térmica de 9°
A las 03:00, la madrugada en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica es más baja: 9 °C, por lo que conviene abrigarse si hay que salir en este horario.
La humedad llega al 86% y la nubosidad alcanza el 99%, aunque la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de 27 km/h, y la visibilidad se mantiene en 25 km. No hay niebla registrada.
La presión atmosférica es de 1020 hPa y el punto de rocío marca 9 °C. La cota de nieve se ubica en 2000 m. En tanto, el registro oficial mantiene 0% de probabilidad de lluvia y un cielo cubierto en esta madrugada de Capital Federal.