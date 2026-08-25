Claves para el Travel Sale 2026: es agente de viajes y reveló las 4 cosas que hay que evitar al organizar un viaje

Las vacaciones son de los momentos más esperados, pero un error durante la planificación puede arruinar el descanso. Una agente de viajes reveló las cosas que jamás haría antes de viajar y que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo.

Estas son las 4 cosas que hay que evitar al organizar un viaje, según una especialista

La licenciada en Turismo y creadora de contenido Aylu (@elmundodeaylu) compartió un video con aquellas cosas que, como agente de viajes, jamás haría. "Esto es lo que no tenés que hacer si no querés arruinarte las vacaciones", apuntó, y sus grandes recomendaciones fueron:

1. No emitir vuelos con combinación de diferentes aerolíneas

Para la agente es clave no mezclar viajes con distintas aerolíneas para las escalas, ya que en el caso de retrasos, cancelaciones o conexión es más difícil solucionar el problema, tramitar todo el tramo o los vuelos con la misma aerolínea, ya que facilita los cambios y garantiza mayor protección. "Salvo que no haya alternativa, por más barato que salga, no hagan eso", sostuvo la especialista.

En caso de tener que hacer escala con una empresa diferente, la especialista recomienda hacer un "stop over" es decir quedarse un día en el país de la escala o que sea prudencial para tener tiempo en caso de retrasos del primer vuelo. "Quedarse varados en la otra punta del mundo les va a salir más caro que un pasaje que no sea un incordio", aseguró.

2. Evitar vuelos con escalas menores a dos horas en aeropuertos muy grandes

La especialista señaló que los aeropuertos grandes suelen implicar tiempos mayores para cambiar de terminal, pasar migraciones o recoger las valijas. Por eso, es clave que las escalas duren al menos dos horas para reducir las posibilidades de perder el siguiente vuelo

"En un aeropuerto grande de Europa con una escala de una hora no vas a llegar; siempre recomiendo que de mínimo sean de dos horas, pero si son más, mejor", remarcó. En ese sentido, señaló que lo ideal serían 4 horas.

3. Olvidarse de revisar las políticas de cambios y devoluciones del vuelo antes de reservar

Al tener cada una reglas distintas sobre cambios, reembolsos y penalizaciones, siempre es clave tener en cuenta las políticas de cancelación del ticket que se reserva porque la tarifa más económica no suele ser reembolsable y la mayor parte de las veces no se devuelve el dinero.

"Si no estás seguro de que vas a viajar es importante que reserves una tarifa flex o que le avises a tu agente para que te den una alternativa que es más cara", apuntó.

4. Revisar la documentación con la que se viaja antes de comprar el vuelo

La especialista remarcó que siempre hay que revisar los datos que se tipean al comprar un vuelo para no quedarse sin poder viajar. "Una vez que emitis un vuelo y el nombre está mal o tiene un cambio, no hay vuelta atrás sin poner plata", advirtió la agente de viajes.