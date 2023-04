Clarín acató la conciliación obligatoria y aceptó una instancia de diálogo

Trabajadores de Clarín e integrantes de SIPREBA informaron que la empresa deberá "retrotraer" los 48 despidos sin causa. El comunicado del sindicato.

Delegados de la comisión interna de trabajadores del Diario Clarín e integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) informaron que la empresa "acató la conciliación obligatoria", por la cual debe retrotraer los despidos sin causa de los 48 trabajadores cesanteados el pasado domingo, y señalaron que "se abre una instancia de diálogo" en el conflicto. "Clarín acató la conciliación y se abre una instancia de diálogo con SiPreBA en el conflicto por los despidos. Desde SiPreBA sostenemos el estado de alerta y movilización", informaron este martes a Télam.

A su vez, fuentes gremiales señalaron que la empresa aceptó la medida dispuesta el pasado lunes por el Ministerio de Trabajo a cargo de Raquel "Kelly" Olmos, que establece un "período de conciliación obligatoria por el plazo de quince (15) días", debiendo "retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto". Representantes de Clarín y SiPreBA mantuvieron una audiencia en la sede de dicha cartera, desde las 11 hs, donde la empresa "comenzó" a acatar el pedido.

"Desde SiPreBA sostenemos el estado de alerta y movilización. Seguimos con las medidas previstas en el gremio por la recomposición salarial, como el cese de tareas de prensa escrita para el viernes 21 de 14 a 18hs, que incluirá una Asamblea Gral. en Tacuarí 1800", escribieron desde el sindicato en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar, estos despidos no tienen un fin económico. Mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos", dijo el secretario general del SiPreBA y trabajador de la Televisión Pública (TVP), Agustín Lecchi, horas antes de conocerse la resolución. Además confirmaron que realizarán asambleas en las redacciones, en sintonía con lo impulsado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren).

La convocatoria se dio ante la falta de avances en el conflicto; organizaciones sociales, políticas y sindicales se solidarizaron con los trabajadores gráficos. Estuvieron presentes representantes de ATE Capital, Satsaid, Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, La Dignidad, UTEP, Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SitaPren), Frente Darío Santillán y Frente Patria Grande. También adhirieron representantes del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña y la CTA Autónoma.

Según indicaron desde la organización gremial, los representantes del Grupo Clarín no se habían presentado el pasado lunes en la audiencia de conciliación obligatoria a la que habían sido citados en el Ministerio de Trabajo. "La empresa se está negando a acatar la conciliación obligatoria. No está dejando pasar a los compañeros y compañeras despedidos que tienen que ser reincorporados por la conciliación", informó el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA, Matías Cervilla. Y añadió: "Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no haya más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores".

Con información de Télam.