El Gobierno porteño incorporará un nuevo espacio verde en el barrio de Colegiales, donde finalizaron las obras de una plaza que se prepara para abrir sus puertas al público.

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El predio está ubicado en la esquina de Concepción Arenal y General Enrique Martínez, junto al Mercado de Pulgas, y durante años funcionó como una superficie asfaltada que se utilizaba para ferias y otras actividades.

La construcción es el resultado de un reclamo vecinal que atravesó distintas etapas y que tuvo como objetivo recuperar el terreno para convertirlo en un espacio público destinado al descanso y la recreación.

¿Cómo será la nueva plaza de Colegiales?

La apertura del espacio representa un avance para un barrio que registra un marcado déficit de áreas verdes. De acuerdo con los datos difundidos por organizaciones vecinales, Colegiales cuenta con apenas 0,7 metro cuadrado de espacio verde por habitante.

El reclamo por la recuperación del terreno tiene varios años. En 2011, vecinos y distintas instituciones, entre ellas la Fundación Biro, el Foro Argentino de Inventores y la Escuela Argentina de Inventores, impulsaron un proyecto en la Legislatura porteña para que el futuro espacio llevara el nombre de Ladislao José Biró.

La iniciativa quedó registrada bajo el expediente 2096-D-2011 y buscaba homenajear al inventor de la birome, quien vivió buena parte de su vida en el barrio. Sin embargo, la transformación del predio todavía debía atravesar distintas instancias administrativas.

Un paso importante llegó en 2018, cuando se sancionó la Ley 6010, que estableció la zonificación del terreno como Urbanización Parque (UP). A partir de 2023, los vecinos retomaron la campaña para que el lugar dejara de ser una superficie asfaltada y se convirtiera efectivamente en una plaza pública.

Con los trabajos finalizados, la discusión se trasladó ahora a la denominación oficial. Los impulsores del proyecto renovaron la presentación legislativa para que el espacio sea reconocido como Plaza Ladislao José Biró, en continuidad con la propuesta original.

Biró nació el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, Hungría, y llegó a la Argentina en 1940, cuando escapó del avance nazi. Además de inventor, fue pintor y periodista. Su creación más conocida fue el bolígrafo, que se popularizó en el país con el nombre de birome.

El inventor vivió en Colegiales hasta su fallecimiento, en 1985. Por ese vínculo con el barrio, los vecinos consideran que el nombre ya forma parte de la identidad del lugar, aunque todavía necesita la aprobación de la Legislatura para adquirir carácter oficial.