La Ciudad organiza una jornada sobre IA y robótica con entrada gratuita: cómo participar

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires organizará una jornada dedicada a la Inteligencia Artificial (IA), la robótica y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, con actividades abiertas a docentes y a toda la comunidad educativa.

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El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, de 8 a 18, en la Usina del Arte, y formará parte de Tecweek ED 2026, una propuesta que reunirá experiencias interactivas, talleres y espacios de formación para analizar cómo las herramientas digitales modifican las formas de aprender y enseñar.

La programación incluirá charlas, paneles, laboratorios y actividades vinculadas con la fabricación digital, la impresión 3D, el arte y la tecnología, además de debates sobre ciudadanía digital, bienestar y el uso de pantallas en la educación.

¿Cómo participar de Tecweek ED 2026?

La participación en Tecweek ED 2026 será gratuita, pero requerirá una inscripción previa a través del sitio oficial del evento. La actividad tendrá lugar en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, y la programación se transmitirá por streaming durante toda la jornada.

La IA ocupará un lugar central en las actividades, con propuestas que abordarán su impacto en la educación y abrirán conversaciones sobre escritura, investigación educativa, protección digital y crianza en entornos tecnológicos. También habrá experiencias para conocer las posibilidades de la robótica, la impresión 3D y la fabricación digital, junto con espacios inmersivos y proyectos creativos.

Los asistentes podrán acercarse a iniciativas desarrolladas por estudiantes y conocer experiencias de Estación Buenos Aires, donde se mostrarán proyectos que incorporan herramientas tecnológicas en las escuelas. La agenda también contemplará instancias de experimentación para explorar nuevas formas de integrar estos recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Uno de los momentos destacados será la premiación de Ciudad Ágora IA, un programa destinado a estudiantes de nivel secundario de escuelas estatales y privadas porteñas que detectan problemas reales y elaboran posibles soluciones mediante IA. Durante el encuentro participarán los 15 proyectos finalistas del concurso.

La jornada contará, además, con la presencia de referentes como Santi Siri, Carolina Duek, Sebastián Davidovsky y Lucía Fainboim, quienes formarán parte de conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que plantea la tecnología para la educación y la sociedad.

Otro de los espacios previstos será el panel Del scroll al aprendizaje: pantallas, cerebro y educación, que reunirá a Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Fabricio Ballarini y Rosendo Grobocopatel para abordar la relación entre el uso de dispositivos digitales, el aprendizaje y los procesos educativos.

El cierre incluirá una presentación de una orquesta y sorteos para los participantes, como parte de una propuesta que busca acercar nuevas herramientas a la comunidad educativa y generar un espacio de intercambio sobre los cambios que atraviesa la enseñanza en un contexto de transformación tecnológica.