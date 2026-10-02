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Tecweek 2026 en Buenos Aires: las fechas confirmadas de octubre y los principales eventos del festival tecnológico

Tecweek 2026 vuelve a Buenos Aires del 20 al 31 de octubre, con IA, fintech y cultura creativa. Te contamos sedes y agenda completa.

02 de octubre, 2026 | 13.24
Tecweek 2026 en Buenos Aires

Doce días, cinco barrios y una agenda que mezcla inteligencia artificial con cine, finanzas y biotecnología. Tecweek 2026 ya tiene fecha confirmada: del 20 al 31 de octubre, Buenos Aires vuelve a convertirse en el centro del ecosistema de innovación de la región.

El festival se define como el evento insignia que reúne a emprendedores, startups, universidades, inversores y creadores bajo un mismo paraguas. A diferencia de ediciones anteriores, la propuesta de este año se reparte entre Palermo, Recoleta, La Boca, Barracas y Balvanera, cada barrio con su propio bloque temático.

Inteligencia artificial, deeptech y fintech

La apertura, el 20 de octubre, concentra los eventos de IA y deeptech: SAIA CONF, el DeepTech Summit, BA Conecta Negocios y el Laboratorio de Futuro. Tres días después arranca el bloque de biotecnología, con Crossing Over Biotech en el Centro Cultural Recoleta, del 21 al 23 de octubre.

El cierre del festival, entre el 29 y el 31 de octubre, está reservado para fintech y blockchain, con el Argentina Fintech Forum y Labitconf como los eventos centrales de esos días. Es, probablemente, el tramo que más convoca a quienes manejan inversión y nuevos modelos de negocio.

MÁS INFO

Industrias creativas, con su propia semana

El costado cultural de Tecweek tiene tanto peso como el tecnológico. El Tent Creator Summit abre esa agenda el 27 de octubre, seguido al día siguiente por los Premios Ídolo en La Boca. Entre el 29 y el 31, Balvanera recibe Media Party, uno de los encuentros de referencia para medios y periodismo digital en la región.

A eso se suman el Unity Dev Day el 21 de octubre y EVA, del 22 al 24, ambos en Barracas, además del WAIFF, un festival de cine hecho con inteligencia artificial que cierra el 30 de octubre. En paralelo, Campus Party, el IE Venture Day y una Hackatón Energético completan la grilla del 21, mientras Innovatur suma la pata de turismo e innovación el 28 de octubre.

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