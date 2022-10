Paro de médicos residentes porteños: serán recibidos por Quirós

Tras seis semanas de movilización, trabajadores de la salud realizan un paro y se movilizan para mantener un encuentro con Fernán Quirós. Los motivos de los reclamos.

Los médicos residentes y concurrentes porteños realizan hoy un paro de actividades por 24 horas en reclamo de "recomposición salarial". Tras seis semanas de movilización, los trabajadores de salud se concentraron hoy a las 12 en avenida Callao y Corrientes, para realizar una asamblea y decidir los cinco delegados que participarán en la reunión con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Los residentes recordaron que fueron necesarios "ocho paros y diez movilizaciones" para que Quirós "se comprometa a recibirlos", según informó Télam. "La crisis de la salud pública pareciera no ser una prioridad para este gobierno", denunciaron los trabajadores de la salud. Desde la cartera porteña dijeron a El Destape que no brindarán información sobre el conflicto hasta que se concrete el encuentro.

Los médicos concurrentes y residentes informaron que se movilizan una vez más para que, finalmente, Quirós les dé "una respuesta" y reafirmaron su pedido de "recomposición salarial para los residentes y salario y ART para concurrentes". "Seguimos luchando juntos hasta ganar. En la calle, por nuestros salarios, en defensa de la salud pública", expresaron.

Según se anticipó, los trabajadores se movilizarán a la sede de la cartera de Salud, ubicada en Bolivar 1, frente a Plaza de Mayo, y aguardarán la reunión pactada para las 17, de la que participarán el presidente de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), Carlos Rojo, y cinco representantes de la Asamblea de residentes y concurrentes CABA.

La residente del Hospital Elizalde Melina Michniuk indicó en declaraciones a Télam que "hay rumores" de una propuesta de "mejora salarial" por parte de la cartera de Salud. "No quedan claro los números y, hasta que no esté por escrito, no tenemos nada que discutir. El reclamo sigue firme, en cuanto a la recomposición al 100 por ciento y el reconocimiento de los concurrentes que laburan gratis", expresó en referencia a los concurrentes porteños que trabajan 'ad honorem'.

Marcha de médicos residentes. Foto Camila Godoy

Los residentes dicen que los sueldos están "por debajo de la canasta básica y los concurrentes no perciben salario ni ART". Actualmente, los médicos residentes perciben un salario promedio por debajo de la canasta básica, con sueldos de $110.000, mientras que los concurrentes trabajan ad honorem.

"Si salimos a la calle es por los pacientes, nosotros podemos agarrar otro laburo, pero los pacientes se ven perjudicados por la precarización. El reclamo sigue siendo el mismo, la recomposición salarial que lleva años perdiendo contra la inflación, y el aumento salarial de emergencia", indicaron los médicos residentes en manifestaciones anteriores a las de este martes.