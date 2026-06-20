Ya circula la primera línea de colectivos 100% a GNC en Argentina

La línea 109, que conecta el barrio de Liniers con Puerto Madero, comenzó a operar con unidades impulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC) y avanza para convertirse en la primera del país con una flota íntegramente alimentada por este combustible.

Operada por el Grupo Metropol junto a MetroENERGÍA, la empresa ya puso en circulación los primeros 10 colectivos a GNC y proyecta incorporar otras 150 en el marco de un plan de renovación que se completaría en los próximos meses.

¿Cómo son los nuevos colectivos a GNC de la línea 109?

Las nuevas unidades de la línea 109 son colectivos cero kilómetro equipados con motores especialmente diseñados para funcionar con Gas Natural Comprimido (GNC). Según la empresa, esta tecnología permite reducir las emisiones contaminantes y disminuir los costos operativos en comparación con los vehículos impulsados por diésel.

El GNC también ofrece ventajas en términos de ruido y mantenimiento, por lo que se presenta como una de las alternativas más prometedoras para avanzar hacia un sistema de transporte público más sustentable.

"Este proyecto demuestra el potencial del gas natural como una alternativa eficiente, competitiva y de menor impacto ambiental para la movilidad urbana", afirmó Pablo De Cicco, gerente de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA.

La línea 109 es la primera del país en avanzar hacia una reconversión integral de su flota al GNC. El objetivo de la firma es reemplazar progresivamente todas sus unidades por vehículos impulsados por gas natural hasta alcanzar una operación completamente sustentada en este combustible.

Para garantizar el abastecimiento de la nueva flota, la compañía cuenta con una estación de carga exclusiva ubicada en el barrio porteño de Barracas, desde donde se provee el combustible para las unidades que ya se encuentran en circulación.