Otro comercio del Conurbano bonaerense se suma a la lista de locales que cierran sus puertas producto de la crisis económica que vive el país por las medidas de Javier Milei. En este caso se trata de un emprendimiento de indumentaria que sufrió la caída de las ventas.

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Mamapulpa, el local de ropa y diseño ubicado en Boedo 168, en Lomas de Zamora tuvo este fin de semana su último día de actividad después de 18 años de trayectoria en uno de los centros más transcurridos de zona sur.

El proyecto fue fundado en 2008 por Kari y Lala, dos hermanas que comenzaron el emprendimiento poco después del fallecimiento de su mamá. El nombre de la marca fue elegido como homenaje a ella. Desde sus inicios, Mamapulpa construyó una identidad propia con prendas y marcas de diseño vinculadas a estilos como el rock, el punk, el pin up y el grunge. Durante casi dos décadas, el local se convirtió en un punto de encuentro para clientes que buscaban propuestas diferentes dentro de la oferta comercial del centro lomense.

La caída del consumo y los costos detrás del cierre

Las fundadoras explicaron que la decisión responde a una combinación de factores económicos, entre ellos el costo de sostener un comercio físico y un escenario de ventas que no acompañan el aumento de los gastos. También mencionaron la falta de previsibilidad en las ventas, una dificultad que complica la planificación de las compras de mercadería, la reposición de productos y las decisiones de crecimiento.

Según describieron, el movimiento comercial es irregular y obliga a equilibrar las necesidades cotidianas del negocio con la posibilidad de proyectar a futuro. A ese panorama se suman los cambios en los hábitos de consumo. Kari y Lala observaron que los clientes comparan más los precios, piensan con mayor detenimiento sus compras y priorizan otros gastos del hogar. "La ropa muchas veces queda para después frente a otros gastos del hogar", explicaron.

La situación, aseguraron, no es exclusiva de su comercio. En las conversaciones con otros negocios de la galería y del centro de Lomas de Zamora encontraron preocupaciones similares. "Vemos que el movimiento de gente no siempre se traduce en compras", afirmaron.

El cierre del local no significará el final de la marca. Las hermanas planean continuar con la comercialización de sus productos por internet. Anticiparon que están preparando una tienda online.

Al anunciar la decisión en Instagram, las fundadoras agradecieron a clientes, marcas y emprendedores que acompañaron el recorrido de Mamapulpa: "Gracias por cada visita, cada recomendación, cada charla y por elegirnos durante estos 18 años. Esta historia no habría sido la misma sin ustedes".