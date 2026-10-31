En el país de Vaca Muerta, se vende cada vez menos nafta en el mercado interno

La producción argentina de petróleo alcanzó los 973.700 barriles diarios en septiembre de 2026, un 15,5% más que un año atrás. Así lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario en base a los datos de la Secretaría de Energía. En el acumulado entre enero y septiembre, la producción promedió los 906.000 barriles diarios, un 16,3% más que en igual período de 2025. Así y todo, en el país de Vaca Muerta, se vende cada vez menos nafta. Algo se rompió en el medio.

{{{htmlAmp}}}

Durante los primeros nueve meses del año, se consumió un 5% menos de naftas comparado con el mismo período de 2023. Todas las provincias presentaron números negativos, a excepción de Neuquén. El pleno exportador no derrama; nunca lo hace (sin un Estado nacional que redistribuya desde antes las rentabilidades). La marca es la pauperización de los salarios.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El cuento de la Nafta y la Vaca Muerta

El consumo de nafta de enero a septiembre del año 2026, comparado con el mismo periodo del 2023, cayó en todas las provincias de la Argentina menos en Neuquén y en Ciudad de Buenos Aires. La merma fue del 5% según un análisis realizado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Las provincias en las que más cayó el consumo fueron Misiones (-32%) y Formosa (-26,7%). “En las provincias de frontera la caída es más marcada debido a que el precio de la nafta aumentó por encima del de los países vecinos, provocando una caída del consumo por parte de ciudadanos extranjeros”, indicaron desde el IAG.

En la comparación interanual, la caída registrada es de 1,86%; la merma ocurrió en 22 de 24 jurisdicciones. Las jurisdicciones con las principales caídas en el consumo fueron La Rioja, Corrientes, Santa Cruz y Misiones, todas con bajas de entre 6,7 y 6,6%. “A pesar de que la Provincia de Buenos Aires que es la más populosa tuvo una variación levemente positiva, la variación interanual del consumo de nafta del total del país cayó 1,86%”, enfatizaron desde el IAG.

Se consume menos nafta porque hay un menor poder adquisitivo de los salarios

De acuerdo al último dato del Indec, los salarios privados registrados acumulan una caída del -4,2% desde noviembre 2023 hasta agosto de este año, mientras que en el sector público provincial el derrumbe es del 13% y el público nacional de 37,7%. La saña de la administración Milei contra los trabajadores del Estado fue total.

“Si en vez de deflactar por la ponderación de 2004 implícita en el IPC, si se toman los ponderadores de la encuesta de gastos ENGHO 2017 cuando los servicios tenían un peso más similar al actual (actualización frenada por el gobierno), la caída de salarios privados registrados alcanza el 11,8%, en el caso de los públicos provinciales un 21,2% y para los empleados públicos nacional un 44,5%”, agregaron desde el IAG.

La participación de la remuneración al trabajo en el valor agregado bruto pasó del 45,4% en el segundo trimestre de 2025 al 42,9% para el mismo período de este año. Este descenso de 2,43 puntos porcentuales se explicó –según el Indec– por la caída de 0,62 puntos de la remuneración en el sector público y de 1,81 puntos en el sector privado.

La etapa actual de pauperización está marcada por la creación de empleo precario y los menores sueldos como consecuencia de esa precariedad. Se suma un elemento: según el último informe de Generación del Ingreso del Indec, hay que trabajar cada vez más horas para subsistir.

Al segundo trimestre se registró un incremento de 1,2% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2025. “Las horas de los asalariados tienen una variación negativa de 0,6% y las de los no asalariados crecieron 6,3%. En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 0,5%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un descenso de 0,7%”, concluyó el Indec.

La pauperización de los ingresos también se aprecia en la caída del consumo en los supermercados. El nivel de ventas constantes en agosto 2026 cayó al segundo nivel más bajo desde 2017.

“Resalta la heterogeneidad de la caída entre provincias, destacando la marcada diferencia entre provincias del norte que alcanzan el -39,8% en Formosa y el -39,3% en Misiones, respecto del resto del país. Si bien en el centro y sur las caídas son más moderadas, mientras que entre las provincias que aumentan el consumo en supermercados destaca Neuquén con +13,8% y Rio Negro con +5,6%”, destacaron desde el Instituto Argentina Grande.