Cierra después de 23 años una emblemática marca de ropa infantil en medio de la crisis de Milei: "Decisiones ajenas a nosotros"

En un contexto de crisis económica fatal, la ciudad de La Plata despedirá a otro local tradicional. Después de 23 años de actividad, la tienda de ropa infantil Onda Kids decidió cerrar sus puertas de manera definitiva. En pocos días, la sucursal ubicada en la calle 12 -entre 58 y 59- pondrá el punto final a una historia que atravesó a varias generaciones de familias de la ciudad capital.

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La noticia fue comunicada por sus propios dueños, en redes sociales, a través de una carta. “Gracias La Plata”, expresaron desde el local y remarcaron que se trata de un cierre triste porque el espacio representó una parte fundamental de sus vidas durante más de dos décadas.

“Durante todos estos años tuvimos el enorme orgullo de vestir a generaciones de niños platenses, siempre con muchísimo amor, dedicación y compromiso”, expresaron desde Onda Kids y destacaron “el cariño y la confianza de tantas familias” que eligieron el local a lo largo del tiempo.

El contexto de crisis que afecta a la industria textil

El cierre definitivo se anunció en medio de un contexto complejo para el comercio y la actividad económica, que en los últimos meses afectó puntualmente a la industria textil y llevó a distintos negocios tradicionales a bajar definitivamente sus persianas.

En el caso de Onda Kids, sus dueños dijeron que “nos toca despedirnos por decisiones ajenas a nosotros, algo que lamentamos profundamente y que nos genera mucha tristeza”. De esta forma el local dejará de formar parte del paseo comercial de calle 12, clásico de La Plata.

De inmediato el comunicado se llenó de mensajes de despedida con fuerte componente afectivo, ya que muchos de los clientes más asiduos compraron allí ropa para sus hijos y quizas volvieron luego para vestir a nuevas generaciones.

La reinvención para continuar en la actividad

Aunque la sucursal de La Plata cerrará sus puertas, la marca continuará funcionando en su punto de venta ubicado en San Justo y a través de su plataforma online.

El cierre de la sucursal de calle 12 no representa el final absoluto de Onda Kids, pero sí el de un negocio que durante más de dos décadas formó parte de la vida de los platenses.

“Nos llevamos el recuerdo de tantos años de trabajo y, principalmente, un enorme agradecimiento a cada persona que pasó por nuestro local y confió en nosotros”, sintetizaron desde el local y se despidieron “con mucha emoción y con el corazón lleno de gratitud”.