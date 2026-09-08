Cierra después de 11 años una reconocida marca de ropa en medio de la crisis de Javier Milei: "Parte de nuestra vida"

La reconocida marca de indumentaria Batuk Zárate, ubicada sobre la calle Justa Lima, confirmó que cerrará sus puertas después de 11 años en el mercado. La encargada del local, Laura Cardozo, anunció en redes sociales que están en liquidación por cierre el 20 de septiembre aproximadamente.

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"Estamos muy tristes porque Batuk es parte de nuestra vida", expresó reflejando el dolor que atraviesan los comerciantes que ven cómo el esfuerzo de años se desvanece en el contexto de la crisis económica que afecta al país.

El local ya comenzó con la liquidación de su stock y permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre.

Un contexto que no da tregua a las pymes

El cierre de Batuk Zárate no es un caso aislado. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el primer semestre de 2026 cerraron más de 1.200 comercios minoristas en todo el país, una cifra que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector.

La caída de las ventas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acumula una retracción del 14% interanual en el rubro de indumentaria y accesorios, sumada al aumento de los costos fijos y la falta de previsibilidad, dejó a muchos comerciantes sin margen de maniobra.

El derrumbe del consumo y los costos crecientes impactaron con especial dureza en los pequeños y medianos comercios. La pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y la suba de los costos operativos llevaron a muchos empresarios a tomar la decisión de bajar las persianas.

El caso de Batuk Zárate es el reflejo de una realidad que se replica en miles de comercios de barrio y marcas independientes en todo el país, donde el sueño de emprender se topa con un contexto económico que no da respiro.

Laura Cardozo, encargada del local, expresó con honestidad el impacto emocional que tiene el cierre. "Estamos muy tristes porque Batuk es parte de nuestra vida", dijo en sus redes sociales. La marca logró construir una comunidad de clientes fieles durante 11 años, y la despedida generó una ola de mensajes de apoyo y nostalgia entre sus seguidores. El local, que supo ser un punto de referencia en la zona, se sumó a la larga lista de comercios que en los últimos meses no lograron sostener la actividad.

El cierre de Batuk Zárate es una muestra más del impacto de la crisis en el tejido comercial argentino. La falta de consumo, la inflación y la incertidumbre económica siguen afectando a las pymes, que ven cómo el esfuerzo de toda una vida se desvanece. La pregunta que queda flotando es cuántas pymes más podrán resistir antes de que el nuevo proyecto de sus dueños se convierta en la única salida posible.