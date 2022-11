Violación grupal en Chubut: apelarán la absolución de los acusados en la Corte Suprema

La mujer que denunció ser víctima de una violación grupal en Chubut recurrirá a la Corte Suprema. La denunciante acusó a seis hombres por una violación grupal de la que fue víctima cuando tenía 16 años. La decisión se tomó esta semana, cuando se dio a conocer el fallo del máximo tribunal de Chubut que absolvió a los tres acusados que llegaron a juicio. "Nuestro objetivo: revocar esta sentencia. La víctima está fuerte para seguir", afirmó Verónica Heredia, abogada de la denunciante.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut confirmó este martes la absolución de tres hombres que fueron juzgados por la violación grupal denunciada por la mujer, ocurrida en Playa Unión, en 2012, avalando así la decisión tomada en marzo por las juezas del tribunal que los juzgó y desestimando las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

Por unanimidad, la Sala Penal del Superior Tribunal, integrada por Camila Lucía Banfi Saavedra, Daniel Esteban Báez y Ricardo Napolitani, convalidaron lo actuado por las juezas penales Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini. En las consideraciones de su decisión los magistrados del STJ cuestionaron que la víctima no declarara en el juicio, que no hubiera testigos presenciales de la violación y calificaron a la mujer de "víctima amnésica".

"Para este tribunal si la víctima no declara y no hay testigos presenciales, entonces no se puede acreditar una violación grupal. ¿Qué hacemos entonces?", dijo a Télam, Veronica Heredia, abogada de la denunciante y, con respecto al término "amnésica", señaló: "No sé de dónde lo sacaron no lo dijo ningún profesional de la salud, de la psicología, de la psiquiatría cuando declararon en el debate. Sí sabemos que la falta de recuerdos es un mecanismo de sobrevivencia, eso sí lo dijo la perita de oficio en el juicio. Y la falta de memoria puede haber sido, también, por su estado de inconsciencia durante la violación".

En la decisión del STJ se cuestionó que la víctima no haya sido interrogada "lo que implicó un alto costo procesal, ya que la declaración de la damnificada en casos en los que se investigan delitos sexuales, es primordial". Heredia detalló que la mujer "declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada jornada, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía, y debió responder más de 567 preguntas, y a evaluaciones sobre su personalidad".

Además, la mujer "dio sus últimas palabras en el juicio, un derecho que estipula el Código Procesal Penal de Chubut. Desmintió a los imputados, dijo que no dio consentimiento, que no conoce a alguno de ellos".

La abogada anticipó que utilizará "el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia y luego las instancias internacionales, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer", (Cedaw, por sus siglas en inglés).

El hecho: qué dice la denuncia

La violencia sexual fue denunciada en 2019 por una mujer que ahora tiene 27 años, pero ocurrió en 2012, cuando ella era menor de edad, durante los festejos de la primavera en el balnerario Playa Unión, de la capital de Chubut. Por el ataque fueron señalados seis jóvenes, quienes actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia.

Tres de los seis denunciados quedaron apartados de la causa: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso. Además, los hombres denunciados fueron identificados como "hijos del poder" por sus contactos políticos y empresariales en la provincia.

Los otros tres fueron juzgados pero resultaron absueltos en marzo, por lo que el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario para que se revoque la sentencia porque "se valoró la prueba con falta de perspectiva de género y con arbitrariedad". Lo mismo hizo Heredia, la abogada de la víctima.