Chubut: apareció un misterioso contenedor flotando frente a la costa de Puerto Madryn

Durante la tarde del lunes, un curioso episodio sucedió en las costas de Puerto Madryn, Chubut: apareció flotando un contenedor frente al Club Náutico Atlántico Sud, según informaron medios locales. La Administración Portuaria informó que un recipiente de carga para transporte cayó al Golfo Nuevo desde el Sitio N° 3 del muelle Almirante Storni, como consecuencia de las intensas ráfagas de viento registradas en la ciudad.

El episodio quedó registrado en varios videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Según informó el diario El Chubut, se trata de un contenedor vacío del tipo reefer de 20 pies, el cual estaba siendo trasladado en un semirremolque en el marco de tareas operativas.

El contenedor de aproximadamente 4500 kilos, permaneció flotando debido a su alta hermeticidad y, producto del fuerte viento y el comportamiento de las corrientes marinas, fue arrastrado y desplazado hasta la costa, generando un rápido movimiento sobre la superficie del mar.

Por qué apareció el contenedor flotando

Su objetivo era cargar pescado congelado proveniente de un buque, pero la fuerza del viento habría provocado que el contenedor se desplazara del camión y terminara cayendo al agua. La situación generó preocupación entre los vecinos, que dieron aviso inmediato a las autoridades para evitar cualquier tipo de accidentes en la navegación y en las actividades recreativas que se llevan a cabo en la zona.

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina activó de inmediato el protocolo de seguridad correspondiente y desplegó personal y móviles en la zona. Con el paso de las horas y por efecto de la marea, el contenedor fue arrastrado hasta la costa, donde quedó varado frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud.

Qué pasará con el contenedor

Según Canal 12, un grupo de miembros del club intervino para sostener el contenedor y evitar que se desplazara, mientras esperaban la llegada de las autoridades. Luego, personal de la Prefectura intervino para realizar el peritaje con el fin de determinar las causas que habrían originado el episodio.

De acuerdo a ADNSUR, en las próximas horas se conocerán los detalles y por qué el contenedor apareció flotando en las costas de Puerto Madryn. Por su parte, Prefectura indicó que la estructura "no presentó peligro para las personas ni para el medio acuático".

Asimismo, aclararon que no afectó la navegación ni generó contaminación en el Golfo Nuevo. Por el momento, el contenedor estará custodiado en el lugar hasta que sea retirado por la empresa propietaria, lo que está previsto para mañana.

Según explicó la Administración Portuaria de Puerto Madryn, el viento es un factor habitual en las operaciones del muelle y que las tareas suelen desarrollarse bajo condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se inició una investigación para determinar si existió alguna falla en los sistemas de enganche del contenedor o si las ráfagas, de intensidad inusual, superaron las previsiones habituales.