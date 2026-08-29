Chau tráfico: una importante autopista del Norte argentino se inaugurará antes de lo previsto

La Autopista del Valle de Lerma avanza con distintos frentes de obra y el gobierno de la provincia de Salta estima que el primer tramo podrá quedar habilitado hacia fin de año. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, luego de una recorrida por la traza junto al director de Vialidad, Gonzalo Macedo.

Según informó, la ejecución mantiene el ritmo previsto dentro del plan de obra y actualmente hay maquinaria y operarios distribuidos en distintos puntos. En ese primer sector ya pueden observarse avances sobre las cuatro calzadas que tendrá la Autopista del Valle de Lerma, además de los accesos, calles laterales y distintos nudos derivadores que formarán parte del nuevo sistema vial.

La obra completa tendrá una extensión aproximada de 22 kilómetros y contempla siete nudos derivadores destinados a ordenar los accesos y mejorar la circulación. Las calles laterales, en tanto, permitirán mantener la movilidad local en las zonas atravesadas por la nueva traza. El sector comprendido entre las rutas provinciales 23 y 24 es el que presenta mayor avance, con trabajos sobre la base y subbase de las futuras calzadas que ya están en ejecución.

El canal pluvial que aliviará los anegamientos

Uno de los componentes centrales del proyecto es el canal colector pluvial, que actualmente se encuentra en plena ejecución y con sectores en etapa avanzada de hormigonado. La infraestructura permitirá captar y derivar excedentes de agua durante los períodos de lluvias intensas.

La intención es que, aunque los trabajos continúen, el canal ya pueda comenzar a cumplir funciones durante la próxima temporada estival. En su tramo final alcanzará aproximadamente 22 metros de ancho, lo que permitirá aumentar considerablemente su capacidad de evacuación.

El sistema hidráulico de la Autopista del Valle de Lerma también apunta a reducir los anegamientos que suelen registrarse en el sector y aliviar parte de la carga que actualmente recibe la zona de la Ruta Nacional 68 durante las lluvias. Esta mejora en el drenaje pluvial es una de las demandas históricas de los vecinos de la zona, que sufren inundaciones recurrentes en épocas de lluvias intensas.

El canal ya está siendo hormigonado en varios tramos y se espera que para el verano ya pueda comenzar a operar.

Obras complementarias y financiamiento provincial

La ejecución de la obra requiere además intervenciones complementarias sobre infraestructura existente. Entre ellas aparecen modificaciones en gasoductos, líneas de media y alta tensión, nueva postación y trabajos sobre cercos perimetrales. Estas tareas son necesarias para adecuar los servicios públicos a la nueva traza y garantizar la seguridad de la infraestructura vial.

Desde el gobierno salteño destacaron que el proyecto se financia con recursos propios y forma parte de las obras destinadas a mejorar la conectividad entre el área metropolitana y las localidades del Valle de Lerma.

Si se mantienen los tiempos previstos, el primer tramo de la Autopista del Valle de Lerma podría quedar operativo antes de finalizar 2026, mientras continúan las tareas sobre el resto de la traza y el sistema hidráulico. La finalización de esta primera etapa permitirá aliviar el tránsito en una de las zonas con mayor congestión vehicular del norte argentino y mejorará la conexión entre la ciudad de Salta y las localidades del Valle de Lerma, beneficiando a miles de usuarios que a diario recorren esa ruta.