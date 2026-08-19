Chau gimnasio: el ejercicio en la pileta que fortalece el cuerpo después de los 45.

Cuando las altas temperaturas hacen que entrenar en un gimnasio resulte poco atractivo, la piscina puede convertirse en un inesperado espacio para mantenerse activo. Una de las alternativas que ganó popularidad es el aqua yoga, una disciplina que combina movimientos y posturas inspirados en el yoga tradicional con las propiedades del agua.

A diferencia de otras actividades acuáticas, el aqua yoga se practica directamente en la piscina, con los pies apoyados en el fondo y sin necesidad de colchonetas, tablas o flotadores. Las posturas y los ejercicios de respiración se adaptan al entorno acuático para aprovechar la flotabilidad y la resistencia que ofrece el agua.

¿Qué es el aqua yoga?

El aqua yoga puede entenderse como una versión del yoga adaptada a la piscina. Durante las clases se realizan movimientos lentos, estiramientos, ejercicios de respiración y posturas modificadas para ejecutarse dentro del agua.

La flotabilidad tiene un papel central, al disminuir la carga que soporta el cuerpo, algunos movimientos pueden resultar más cómodos y generar menos impacto. Al mismo tiempo, el agua ofrece resistencia, por lo que mantener una postura y desplazarse exige activar distintos grupos musculares.

Las sesiones suelen comenzar con un calentamiento y ejercicios suaves para luego incorporar diferentes posturas. La respiración y el control corporal también son protagonistas, por lo que la práctica busca trabajar tanto el aspecto físico como la relajación.

El aqua yoga puede entenderse como una versión del yoga adaptada a la piscina.

Una de las principales características del aqua yoga es que permite trabajar la fuerza, la movilidad y el equilibrio mediante movimientos de bajo impacto. La flotabilidad del agua reduce parte de la carga sobre las articulaciones, mientras que su resistencia obliga a los músculos a trabajar.

Esto convierte a la disciplina en una alternativa interesante para adultos que buscan mantenerse activos sin recurrir necesariamente a ejercicios de alto impacto. De todos modos, que sea de bajo impacto no significa que sea apropiada para absolutamente todas las personas: ante lesiones, dolores persistentes o enfermedades previas, es recomendable consultar con un profesional antes de comenzar.

Otro de los atractivos del aqua yoga es que no está reservado para personas con experiencia previa. Las posturas pueden adaptarse según el nivel de cada alumno y el objetivo de la clase.

La clave está en no intentar reproducir exactamente las posiciones del yoga tradicional. En el agua, el objetivo pasa por controlar el movimiento, mantener una respiración adecuada y aprovechar el sostén que brinda la piscina. También es importante seguir las indicaciones del instructor y priorizar una buena postura antes que intentar alcanzar una determinada posición.