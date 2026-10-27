Una de las cadenas de supermercados más importante del país cerró otra de sus sucursales este fin de semana. La firma viene reduciendo su operatividad en el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

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ChangoMás cerró este sábado 24 su sucursal de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, después de 13 años de actividad. La empresa, controlada por el Grupo De Narváez, dejará de operar el establecimiento, que será transferido a un empresario supermercadista de la zona.

El cambio de titularidad contempla la continuidad del local comercial, aunque bajo una nueva administración. Según informaron fuentes locales al medio IProfesional, el comprador asumió el compromiso de incorporar a los más de 40 trabajadores que actualmente integran la planta permanente, una decisión que permitiría preservar los puestos de trabajo durante la transición.

La reducción de ChangoMás

La operación se concreta en un escenario de dificultades para el comercio minorista, marcado por la retracción del consumo masivo y el deterioro de las ventas. La salida de Sáenz Peña se suma a un proceso de reestructuración que la compañía viene desarrollando en distintas localidades del país. De acuerdo con estimaciones atribuidas a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y a filiales provinciales del gremio, ChangoMás habría desvinculado entre 530 y 650 trabajadores desde comienzos de 2025 hasta octubre de este año.

Durante 2025, las bajas habrían alcanzado entre 250 y 300 puestos, distribuidos en distintas tandas. Entre las localidades afectadas se mencionaron Rivadavia, en San Juan, además de La Plata, Avellaneda, San Justo, Moreno y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. También se registraron despidos en Rosario, Paraná, Tucumán y Bahía Blanca.

El ajuste continuó durante los primeros meses de 2026. Según las estimaciones citadas, entre fines de febrero y comienzos de marzo se habrían producido entre 200 y 300 despidos en más de 20 establecimientos. A la reducción de personal se sumaron cambios en la organización de las tiendas. La empresa avanzó con una reorganización de los espacios comerciales y el achicamiento de sectores no alimentarios, como electrodomésticos, bazar, textiles e indumentaria, con el objetivo de reducir costos operativos.

La situación de ChangoMás se desarrolla en un contexto de dificultades para el comercio. La pérdida de poder adquisitivo y la menor demanda afectan las ventas de alimentos y bebidas, mientras las cadenas buscan ajustar gastos y adaptar sus estructuras a un mercado más reducido por la crisis económica actual.