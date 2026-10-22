Milei admitió que la economía "no estaría evolucionando tan positivamente" como esperaba

Luego de meses negando el estancamiento de la economía y en medio de una nueva disparada del riesgo país, el presidente Javier Milei admitió este miércoles que los indicadores económicos "no estarían evolucionando tan positivamente" como su Gobierno esperaba para este momento de su gestión.

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"Lo que se esperaba que la economía creciera, esta creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y obviamente los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento", dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

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