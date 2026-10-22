El riesgo país vuelve a subir y supera los 700 puntos

El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos en el inicio de las operaciones de este jueves. El indicador que elabora JP Morgan saltó a 703 unidades, con un alza de 29 puntos con relación al último cierre.

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Los activos financieros argentinos operaban en baja el jueves, presionados por una nueva suba del riesgo país y una economía local que no logra recuperarse. El escenario reavivó las preocupaciones sobre una posible recesión una vez finalizado el tercer trimestre.

La venta de acciones y bonos impulsó el riesgo país hasta los 703 puntos básicos durante la rueda. La presión sobre los mercados se produjo un día después de que se conociera que la actividad económica cayó un 1,7% interanual en agosto, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

A las dificultades internas se sumó el precio elevado del petróleo, sostenido por la prolongada crisis en Medio Oriente. La persistencia de esa tensión agrega presión sobre la inflación internacional y alimenta las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedía un 1,4%, mientras que los bonos soberanos en el mercado extrabursátil registraban una baja promedio del 0,1%. Ambas operaciones se desarrollaban en un escenario de menor liquidez y movimientos selectivos de los inversores.

El dólar vuelve a subir

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves a $ 1.500 para la compra y $ 1.550 para la venta, con un alza de $ 5 con relación al último cierre.

Las cotizaciones:

Dólar Blue: Compra $ 1.550 / Venta $ 1.570

Dólar Mayorista: Compra $ 1.519 / Venta $ 1.528

Dólar MEP: $ 1.553

Dólar Contado con Liquidación (CCL): $ 1.643

Dólar Tarjeta: $ 2.015

Las compras de argentinos al exterior vía courier crecieron en septiembre y ya superaron el total de 2025

Las compras de los argentinos al exterior a través del sistema courier crecieron en septiembre y ya superaron el monto alcanzado durante todo el año pasado, según detalló la consultora Analytica en base a datos del INDEC.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el noveno mes del año ,alcanzó los U$S 105 millones quedando U$S1 millón por encima de agosto (U$S104 millones).

Al analizar la cifra alcanzada durante septiembre, desde Analytica señalaron que “se acumulan siete meses consecutivos por encima de los U$S 100 millones”, aunque el monto viene bajando desde el pico de U$S 125 millones de junio.

Frente a septiembre del 2025, la suba fue de 2,8% por debajo del 13,9% de agosto y se ubicó como el menor avance del año. Además, la consultora precisó que “descontando la inflación de Estados Unidos, quedaron 0,9% por debajo de septiembre del año pasado” y remarcó que significa “la primera caída real desde que se flexibilizaron”.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las importaciones sumaron U$S 960 millones, un aumento del 59,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es U$S 66 millones más que la suma alcanzada durante todo el año pasado, cuando las compras totalizaron US$894 millones.