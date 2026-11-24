Los empleados se enteraron de manera informal y esperan la notificación oficial para conocer qué pasará con sus indemnizaciones.

En el contexto de la crisis económica que atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei, una de las empresas alimentarias más reconocidas cerró su fábrica de conservas en Mar del Plata y dejó en la calle a casi 80 trabajadores.

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La Campagnola anunció el fin de la planta de enlatado de atún enlatado en la ciudad costera. El lugar se encontraba con la actividad paralizada y ya no volverá a producir, golpeando fuertemente al entramado productivo local.

La medida alcanza a 78 trabajadores: 58 que se desempeñaban en el área de producción y otros 20 en administración. Desde la compañía explicaron que el cierre responde a la falta de materia prima para sostener la actividad y a las transformaciones que atraviesa la industria conservera a escala global. Según el argumento empresarial, el esquema de abastecimiento internacional cambió: mientras antes se importaba pescado para procesarlo y envasarlo en plantas locales, ahora predomina la comercialización de productos enlatados directamente desde los países de origen.

El anuncio generó malestar entre los trabajadores, que aseguraron haberse enterado de manera informal y sin una comunicación directa de la firma. “Lo que informaron es el cese laboral que sería inminente, pero no nos dijeron nada, nos acabamos de enterar de casualidad”, contó uno de los empleados al medio 0223.

En ese sentido, fuentes gremiales confirmaron que, hasta el momento, la empresa no había realizado una notificación oficial al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), aunque sí había presentado los expedientes ante el Ministerio de Trabajo.

El delegado Daniel Maggio cuestionó la manera en que se comunicó la decisión. “Nos enteramos así... cero ética”, sostuvo. También recordó que los trabajadores mantenían la expectativa de continuar en sus puestos durante enero, una posibilidad que, según afirmó, la propia compañía les había asegurado.

La antigüedad del personal es otro de los puntos que atraviesa el conflicto. “El que menos tiene en la empresa, hace 15 años que está trabajando”, señaló Maggio. Los empleados esperan la intervención del Ministerio de Trabajo y precisiones sobre el pago de las indemnizaciones.

La propuesta de la empresa ante el cierre y la preocupación por las indemnizaciones

Entre las alternativas mencionadas por la empresa figura la posibilidad de reubicar parte del personal en otras plantas ubicadas en Córdoba o San Luis. Sin embargo, la propuesta genera reparos entre los trabajadores, que no ven viable trasladarse a otras provincias después de tantos años de vida en Mar del Plata. “Nadie va a dejar su vida para irse”, remarcó el delegado.

A la preocupación por la pérdida de los puestos de trabajo se suma la discusión sobre el monto de las indemnizaciones. Los empleados todavía no saben bajo qué condiciones se liquidarán y temen que se aplique un porcentaje inferior al total que consideran correspondiente.