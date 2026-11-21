La precarización del mercado laboral tiene un costo que va más allá de los ingresos de los trabajadores: también golpea el financiamiento de las jubilaciones. En medio de la mayor crisis laboral de, al menos, los últimos quince años, mientras crece el cuentapropismo y la informalidad, cada vez se necesitan más trabajadores para generar los mismos recursos destinados al sistema previsional.

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Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia puso en evidencia la magnitud de esa brecha: se necesitan casi 12 monotributistas para equiparar los aportes y contribuciones que genera un asalariado en relación de dependencia. Pero si se considera exclusivamente el componente destinado al sistema previsional, la relación trepa a casi 30 trabajadores independientes por cada empleado registrado.

El dato expuso otra de las consecuencias del deterioro del mercado laboral bajo el gobierno de Javier Milei. La sustitución de puestos formales por ocupaciones informales y de menores ingresos y aportes no sólo profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, sino que también reduce los recursos públicos, en un contexto en el que el ajuste fiscal sobre las partidas sociales, las jubilaciones, la educación y la salud se consolidan como pilares de la política económica actual.

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La precarización laboral también desfinancia las jubilaciones

La dinámica del empleo es la peor de, por lo menos, los últimos quince años (serie oficial disponible). Entre la primera mitad de 2024 e igual período de 2026 se crearon 384.000 puestos de trabajo, frente a 656.000 en 2016-2018 y 780.000 en 2020-2022. A su vez mientras caen los puestos de trabajo asalariados registrados, crecen el cuentapropismo (+134.000) y los no asalariados (+427.000).

A su vez, entre quienes trabajan por cuenta propia, se destaca un retroceso de los registrados (-22.000 personas) y un alza de los no registrados (423.000). Es decir, la totalidad del crecimiento neto del cuentapropismo se concentró en su segmento no registrado según se desprende de un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia, desde donde indicaron en base a datos de la Cuenta Generación del Ingreso del INDEC.

Esa mayor precariedad se observó también en el deterioro de los ingresos: la mediana de los asalariados registrados cobra 1,2 millones de pesos, en tanto que la de los cuentapropistas no registrados percibe 0,4 millones. Es decir, se necesitan 2,8 cuentapropistas no registrados para igualar el ingreso de un asalariado registrado. Aplicado a los 238.000 puestos registrados destruidos en los últimos tres años, “reponer esos ingresos habría requerido unos 129.000 cuentapropistas más que los que efectivamente se crearon”, señalaron los economistas.

Ahora bien, la sustitución de empleo asalariado registrado por monotributista no solamente afecta el consumo de las familias, sino que también debilita la fuente de financiamiento del sistema previsional. Es decir, reduce los recursos previsionales generados por cada puesto de trabajo.

De acuerdo con el informe, si se compara la contribución de un trabajador en relación de dependencia -tomando como referencia un salario equivalente al RIPTE- con la de un monotributista, se necesitan casi 12 monotributistas para equiparar la masa de recursos de aportes y contribuciones de un trabajador asalariado.

Sin embargo, dado que el pago del monotributo incluye también un componente impositivo, si se considera exclusivamente el aporte destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la relación salta a casi 30 monotributistas por cada trabajador en relación de dependencia.

Esto evidencia que la sustitución de empleo asalariado registrado por monotributista “no solo afecta los ingresos de los hogares, sino que además reduce los recursos previsionales generados por cada puesto de trabajo y por tanto incrementa las necesidades de ajuste fiscal”. Los problemas del mercado de trabajo, entonces se trasladan al consumo, mediante un menor poder adquisitivo, y a las cuentas públicas, mediante los menores ingresos del fisco.

La crisis obliga a más integrantes de una familia a salir a trabajar

El aumento del cuentapropismo es un elemento importante para entender las estrategias que despliegan los hogares frente a la pérdida de ingresos laborales. En ese contexto, las familias recurren a distintas estrategias para sostener sus ingresos, entre ellas el endeudamiento o la incorporación de nuevos integrantes al mercado de trabajo.

Según relevó el centro de estudios, más del 90% de los nuevos cuentapropistas vive en hogares donde ya había al menos una persona ocupada, mientras que casi el 70% no es jefe o jefa de hogar, sino cónyuge o hijo.

Por perfil se destacó que el crecimiento fue proporcionalmente mayor entre las mujeres, que explicaron el 55% del total (+246 mil personas, +20,9%) mientras que, por edad, la mayor expansión se encontró en entre los menores de 25 años (+36%) y los mayores de 65 (+28%).

“Estas características refuerzan la hipótesis del efecto trabajador adicional, gente que se incorpora al mercado de trabajo porque el poder adquisitivo más importante del hogar ya no alcanza para cubrir las necesidades de todos los miembros”, analizaron.

Se suma que el 85% de su aumento se concentró en puestos de calificación operativa y el 13% en tareas técnicas. Asimismo, el 60% de los nuevos cuentapropistas trabaja desde su vivienda (+237.000). En sentido contrario, los cuentapropistas con local, oficina o taller cayeron en 34.000.

La transformación del mercado laboral no se limita a una menor generación de puestos de trabajo sino que "se observa un desplazamiento hacia modalidades de inserción más precarias, con menores ingresos y, en muchos casos, menores requerimientos de capital y calificación”, concluyó el documento.