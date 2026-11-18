A una semana de la visita del papa León XIV y tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Belgrano, el presidente Javier Milei dijo que "la justicia social es un trato desigual ante la ley y un robo". No es extraño, ya que su modelo económico se opone a la doctrina que profesa el Sumo Pontífice, que pidió por una economía que estimule el bienestar humano.

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En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV afirmó que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". A contramano de este apotegma, los datos oficiales y sectoriales muestran que, desde que asumió Milei, cayó el consumo de alimentos básicos, se achicaron los salarios y las jubilaciones y el transporte aumentó muy por encima de la inflación. Un pueblo al servicio de un modelo económico que pulveriza su vida.

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El Pontífice habló el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, ante las autoridades nacionales y el cuerpo diplomático, después de reunirse con el Presidente en la Casa Rosada. En ese discurso pidió también que "el crecimiento alcance a los que encuentran mayores dificultades" y destacó el valor del trabajo para sostener a las familias golpeadas por la incertidumbre.

¿Cuánto cayó el consumo de carne vacuna?

En los doce meses hasta septiembre de 2026, cada argentino consumió en promedio 45,4 kilos de carne vacuna. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), es el registro más bajo de su serie desde 2005.

En septiembre de 2023, antes del cambio de gobierno, el promedio era de 53,8 kilos. Eso significa 8,4 kilos menos por persona por año, una caída de 15,6%. El consumo bajó a 48,2 kilos en 2024, repuntó a 50,7 en 2025 y volvió a caer en 2026: 10,5% en un año.

¿Qué pasó con la leche y los lácteos?

Según el Observatorio de la Cadena Láctea, entre enero y septiembre de 2026, las ventas de lácteos en el mercado interno fueron 4,4% más bajas que en el mismo período de 2023. El índice del sector, con base 100 en 2022, pasó de 100,9 a 96,5 puntos.

El peor momento fue 2024, con 88,6 puntos. Desde entonces hubo una recuperación lenta que todavía no alcanza para volver al nivel anterior. Frente a 2023:

Leche en polvo: cayó 36,4%, y en el último año perdió otro 14,6%.

Otros productos medidos en litros: bajaron 14,3%.

Leche fluida: cayó 5%.

Otros productos medidos en toneladas: bajaron 4%.

Quesos: son la excepción, con una suba de 3,9%, pero con productos de menor calidad.

¿Cuánto bajó el consumo de pan?

Según estimaciones de cámaras y federaciones panaderas, como CIPAN, el consumo de pan cayó entre 50% y 65% desde el inicio de la gestión de Milei. En facturas y pastelería la baja llega a entre 80% y 85%.

Los panaderos también notan un cambio de hábitos: los clientes dejaron de comprar por kilo y ahora llevan una o dos flautas por vez. El sector estima que cerraron entre 2.800 y 4.000 panaderías formales y que se perdieron entre 17.000 y 27.000 puestos de trabajo. Lo atribuyen a la caída del poder adquisitivo y a la suba de tarifas e insumos como la harina.

¿Cuánto cayeron las ventas en supermercados?

Según el Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con datos del INDEC, las ventas en supermercados están 12,1% por debajo de noviembre de 2023. En los mayoristas, la caída es de 22,2%. Solo en agosto de 2026, los supermercados vendieron 3,7% menos que un año antes y los mayoristas, 3,6% menos.

¿Cuánto perdieron los salarios?

Con los últimos datos disponibles, el salario registrado promedio, sumando sector público y privado, está 7% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Sin embargo, en el sector público la pérdida es de 15,3%, y en la Administración Pública Nacional llega al 35,7%.

¿Y las jubilaciones?

De acuerdo a reportes del CEPA, aún sumando el bono compensatorio, la jubilación mínima perdió 19,2% de poder de compra entre agosto y octubre de 2026, comparada con el promedio del cuarto trimestre de 2023. Una de las razones es que el bono de $ 70.000 está congelado desde marzo de 2024.

¿Cuánto aumentó el transporte frente a la inflación?

Desde diciembre de 2023, las tarifas del transporte público en el AMBA subieron más de 1.000% por el recorte de subsidios y la actualización de costos:

Colectivo: el boleto mínimo pasó de $ 52,96 a más de $ 742, una suba superior al 1.300%. En algunas jurisdicciones del conurbano y CABA, el mínimo con SUBE registrada va de $ 887 a más de $ 1.200, según la sección.

Subte: pasó de $ 80 a más de $ 1.800 en septiembre de 2026, un aumento de alrededor de 2.000%.

Trenes: el boleto mínimo pasó de $ 25,72-$ 33,29 a valores de entre $ 280 y $ 450 según la línea, con subas de más de 740%.

En el mismo período, la inflación acumulada se estima entre 300% y 310%. Con esos números, el colectivo aumentó más de cuatro veces lo que subieron los precios en general, y el subte casi siete veces.

En definitiva, todos los indicadores apuntan en la misma dirección: fue tal el derrumbe de los ingresos que las familias recortaron hasta lo más básico, como la carne, la leche y el pan. Cada día que transcurre, resuena con más fuerza lo que León XIV dijo frente a la cara de Milei, hacedor de un modelo económico que pone al ajuste en el centro.