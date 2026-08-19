Cerró una histórica empresa textil de 50 años por la crisis de Javier Milei: "Piensen la próxima vez que voten"

La crisis económica sumó una nueva baja en la industria textil tras conocerse el cierre definitivo de las dos plantas de Will Der SA, una empresa que durante décadas fabricó indumentaria deportiva para reconocidas marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron. La textil dejó de operar en sus establecimientos de General Pacheco y Las Flores, y despidió a unos 120 trabajadores.

La decisión del cierre fue comunicada por los propios socios en una reunión con el personal. Armando Anasal no pudo contener las lágrimas mientras explicaba el cierre y explicó: “Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”. El audio de aquel diálogo comenzó a circular posteriormente en redes sociales y grupos del sector.

“Créanme que la política nos hundió”, sostuvo el empresario y cuestionó a quienes votaron al actual Gobierno: “Con otros gobiernos todos sufrimos, pero teníamos plata en el bolsillo. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten”.

Una empresa que llegó a tener más de 280 empleados

Will Der SA llegó a contar con más de 280 trabajadores entre sus distintas instalaciones, según la información publicada por la propia compañía en LinkedIn. Además de las plantas de Pacheco y Las Flores, tuvo establecimientos en Catamarca y en Malvinas Argentinas.

El panorama financiero de la firma también refleja las dificultades que atravesaba. Según registros del Banco Central, acumula 11 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $24.692.653, sin registros de regularización.

Santiago “Tati” Phelan, el presidente de la empresa y exentrenador de Los Pumas, también habló durante la reunión y reconoció que el pago de las indemnizaciones no está garantizado: “No les voy a prometer nada, se va a pagar lo que se puede pagar, puede ser todo o puede ser nada”.

Phelan aseguró que intentaron buscar alternativas para sostener la actividad, incluso incursionando en otros rubros: “Los planes de trabajo desaparecieron”. Contó que pensó producir mamelucos para empresas mineras, pero que los pedidos que aparecieron recién comenzarían a concretarse en los próximos meses.

La industria textil en caída

Desde la Fundación Pro Tejer advirtieron que la situación de Will Der SA refleja un problema mucho más profundo. El presidente Luciano Galfione sostuvo que los casos similares se multiplican en el sector y en esa línea cuestionó la reducción de aranceles a las importaciones y el comportamiento del tipo de cambio.

Según él, la combinación de inflación interna y un dólar estable incrementó los costos de producción en dólares para las empresas argentinas, mientras que los productos importados enfrentan una estructura de costos distinta.

Los números de la industria respaldan la preocupación. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita), la producción textil cayó 25,6% interanual en mayo. En los primeros cinco meses del año, la contracción alcanzó el 26,5%.

Además, las plantas trabajan actualmente al 42,2% de su capacidad instalada. Desde diciembre del 2023, el sector perdió 383 establecimientos y más de 25.600 puestos de trabajo formales.