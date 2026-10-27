Cerró una emblemática heladería de CABA tras más de 80 años de historia: el comunicado

La crisis económica que golpea a los comercios de barrio sumó otro cierre en la Ciudad de Buenos Aires. La heladería Firenze, un clásico de Parque Patricios que funcionaba sin interrupciones desde 1940, bajó definitivamente la persiana de su local de la calle La Rioja.

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Los dueños confirmaron la noticia en sus redes sociales, con una publicación bajo el lema “un último gustito”: el 9 de octubre fue el último día de atención. Las complicaciones económicas de 2026 y la caída de las ventas en los meses previos al verano terminaron de definir el final de un negocio familiar con más de ocho décadas de historia.

Qué dice el comunicado de la heladería Firenze

En el mensaje de despedida, los responsables de Firenze agradecieron a los clientes que los acompañaron durante generaciones. Explicaron que pusieron sacrificio, esfuerzo y voluntad para mantener las puertas abiertas, pero que la situación los obligó a dar un paso al costado y cerrar una etapa.

También remarcaron que el local fue mucho más que un comercio. Definieron a Firenze como una gran familia y contaron que muchos clientes del barrio, con los años, se convirtieron en afectos cercanos. Se van, dijeron, con recuerdos imborrables y con orgullo por el camino recorrido.

Un clásico de Parque Patricios

Firenze era fácil de reconocer: las máquinas a la vista, el mostrador azul y los recipientes metálicos de siempre formaban parte de su identidad desde hacía décadas.

La noticia del cierre generó una fuerte reacción entre los vecinos. En Instagram, decenas de clientes lamentaron la despedida y recordaron los sabores emblemáticos de la casa, como el sambayón, el pistacho y el chocolate italiano. Algunos incluso propusieron iniciativas vecinales para intentar evitar que la heladería se fuera del barrio.

¿Vuelve la heladería Firenze?

El cierre del local de La Rioja no sería un adiós definitivo para la marca. Ante las consultas de sus seguidores, desde Firenze pidieron paciencia y anticiparon que están trabajando en alternativas para volver a encontrarse con el público en el corto plazo, con un formato diferente. La idea es reestructurar el modelo de negocio y llevar su helado artesanal a otros puntos de la Ciudad, para mantener vivo el legado que construyó en el sur porteño.