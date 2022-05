Censo 2022: qué hacer si el censista no pasó y no se completó el trámite digital

El titular del Indec, Marco Lavagna, que quienes no recibieron la visita del censista, pero hicieron el censo digital, ya están registrados. Paso a paso, qué hacer si no fuiste censado.

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, dio cierre a una intensa jornada de trabajo a lo largo y ancho del país para llevar adelante el Censo 2022 en una conferencia de prensa y se refirió a qué ocurrirá con quienes no fueron censados en sus domicilios. "Agradezco a todos y todas, han jugado un papel fundamental para que este operativo haya salido de la forma en la que salió", expresó.

Tras la finalización de la jornada, Lavagna informó que 23.813.773 personas de todo el país completaron el Censo 2022 en su modalidad virtual. Ante las repetidas consultas sobre las viviendas que quedan pendientes censar, el economista avisó: "Vamos a ir atendiéndolas una por una. Todas las viviendas van a ser contabilizadas y censadas como corresponde". Por otro lado, diferenció: "Aquellos y aquellas que no han sido visitados y han realizado el censo digital, ya los tenemos registrados".

Censo 2022: el censista no pasó por el domicilio

Lavagna destacó que la idea de "pasar por el domicilio y preguntar por la cantidad de personas era una suerte de validación" debido a que se trata de la primera vez que se realizaba dicho trámite de manera digital. "Tenemos mucha información por lo cual esos datos están, quédense tranquilos", sostuvo. Y avisó: "Quienes no hicieron el censo digital y no estén sus datos registrados, vamos a tener distintas alternativas para lograr censarlos. Las vamos a poner ahora en comunicación. Vamos a habilitar una línea telefónica, contacto vía mail y herramientas digitales para que se puedan cumplimentar todas las viviendas".

Qué hacer si no hiciste el Censo 2022

Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa:

Asunto: No fui censado/a

Nombre y apellido

Provincia

Partido/Departamento

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

"Desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada", informaron desde el Indec.

Resultados Censo 2022: cuándo estarán

Con respecto a los resultados, Lavagna avisó: "La recuperación va a ser durante una semana, ahí nosotros cerramos el operativo completo. Vamos a tener los datos de todas las viviendas que fuimos recaudando y contabilizando. Recién se están cargando los datos, validando, los censistas están llegando. Esperamos tenerlo cuanto antes. Esto no es una elección donde podemos ir contando el porcentaje de relevamiento".

Mientras que, para cerrar, sobre las casas no censadas, sentenció: "No hay una particularidad de alguna provincia en relación a estas viviendas pendientes, piensen en la magnitud de un operativo de estas características. Siempre pasa que en el medio hay un censista que se fue, no terminó la tarea o no se presentó por distintos motivos, eso deja huecos como lo llamamos. Son una porción chica, pedimos disculpas".

Multa en caso de no responder o mentir en el Censo 2022

Las multas "por infracción al suministro de información estadísticas" para este Censo 2022 oscilan entre los $1.076,36 y los $106.799,35 teniendo en cuenta la gravedad de la violación, según la Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del titular del organismo, Marco Juan Lavagna.