Censo 2022: el Gobierno adelantó cuándo estarán los resultados

El director del Indec, Marco Lavagna, destacó la participación de la ciudadanía en el censo digital y apuntó que les permitirá agilizar el operativo que se llevará adelante el próximo miércoles 18 de mayo.

A 48 horas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, el director del Indec, Marco Lavagna, destacó que "el 40 por ciento de la población ya completó el cuestionario digital" por lo que la jornada presencial del miércoles 18 de mayo, declarado feriado nacional, "será un operativo rápido".

En una conferencia de prensa brindaba en la sede del organismo, Lavagna adelantó, en este marco, que "los primeros datos preliminares de cuánto habitantes somos en la República Argentina estarán esa misma noche". Mientras que puntualizó que a los 3 meses del censo estarán los primeros resultados básicos (cantidad de personas por sexo y lugar); a los 8 meses, datos definitivos; y, finalmente, al un año y medio se publicarán los datos totales, "en tiempo récord".

El último censo nacional se realizó el miércoles 27 de octubre de 2010. En aquel relevamiento participaron más de 650 censistas y, entre otros datos relevantes, se arrojó que la población nacional estaba compuesta por 40.117.096 habitantes, 10,6 por ciento más que en 2001.

El funcionario insistió en la importancia de la participación de toda la ciudadanía en el Censo 2022 al enfatizar en que "los censos son la herramienta que permite planificar a largo plazo y por eso es importante que sea de calidad para elaboración de políticas públicas".

"La gran participación en el censo digital nos ha sorprendido el nivel de aceptación de esta herramienta. Lo más importante para nosotros es que la gente participe del censo", sostuvo y destacó que cerca del 40 por ciento de la población realizó el censo digital, es decir 18 millones de personas.

El Censo 2022 es obligatorio, por lo tanto todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal. Este cuestionario cuenta con 61 preguntas divididas en dos áreas: una indaga sobre datos personales y la otra sobre las condiciones de la vivienda. Entre todas estas, están incluidas nuevas preguntas que buscarán reflejar mejor la actual coyuntura social.

Seguridad del censo digital

Por otra parte, Lavagna dejó en claro que el censo digital no tiene problemas de vulnerabilidad y que cada dato brindado por los ciudadanos está siendo protegido. "No hay vulnerabilidad de ninguna información del hogar. El dato estadística es para preservar la seguridad de todos los hogares", agregó haciendo hincapié en que ningún dato particular de ninguna vivienda o ciudadano podrá ser recabado por externos. "Toda la información está protegida, para resguardar el secreto estadístico", cerró.