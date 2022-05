Censo 2022: las preguntas frecuentes y todo lo que tenés que saber

¿Hasta cuándo se puede responder el censo digital? ¿Qué actividades y negocios deben permanecer cerrados? Las aclaraciones del Indec sobre estas y otras preguntas

El próximo miércoles 18 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) llevará a cabo el operativo presencial del Censo Nacional 2022, en el que unos 600.000 censistas se encargarán de relevar aproximadamente 17 millones de hogares y más de 45 millones de habitantes, estimó el organismo estadístico.

Ante la inminencia del censo, el Indec dio a conocer una serie de preguntas frecuentes sobre el evento. ¿Es obligatorio responder? ¿Hay que esperar en la vivienda? ¿Qué actividades permanecerán suspendidas?

A continuación, la información oficial con las respuestas a estas y otras dudas sobre el Censo 2022.

Qué es el censo y para qué sirve

Es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado.

Su objetivo es cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. A partir de los resultados del Censo, se podrán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales.

¿Cuándo es el Censo?

El Censo digital está habilitado desde el miércoles 16 de marzo hasta el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 8:00. El Día del Censo será el miércoles 18 de mayo, declarado como feriado nacional a través del decreto 42/2022.

¿Cómo se responde el Censo?

Se podrá elegir entre dos alternativas para responder el Censo.

Por un lado, adelantarlo mediante el Censo digital. Es una herramienta que permite completar el cuestionario en línea. La población puede responder las preguntas desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet de manera anticipada. Quienes no elijan esta modalidad, podrán responder las preguntas en la entrevista directa el Día del Censo, miércoles 18 de mayo.

Qué negocios pueden abrir el día del Censo 2022

Entre las 00:00 y las 20:00 del Día del Censo no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios (Ley 24.254).

El Día del Censo, el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados. El transporte público nacional será gratuito para todos los censistas durante todo el día.

¿Cómo identifico a las personas censistas?

Las personas censistas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI).

¿Por qué se solicita el DNI para responder el Censo digital?

El cuestionario censal no solicita DNI. El número de documento, junto con el día y mes de nacimiento, están en una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el Censo digital es una persona humana, y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años es lo que requiere el Censo) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar. Esta validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario digital y el correcto resguardo de su información.

Si bien el Censo digital le solicita a la persona de referencia suministrar la información mencionada para avanzar con el proceso, la adopción de esta modalidad innovadora es voluntaria. Por lo tanto, las personas que lo deseen podrán elegir la entrevista presencial del Censo 2022, que se desarrollará el miércoles 18 de mayo.

El DNI se solicita para ingresar a la aplicación de Censo digital a solo efecto de corroborar que quien responde es una persona con documento argentino y mayor de 14 años. Una vez que se verifica la validez del documento, se habilita el ingreso a la página y se descarta ese dato, es decir que no se guarda, almacena ni persiste en ninguna tabla, base de datos o archivo de almacenamiento de cualquier tipo. Tampoco se vincula de forma indirecta ni se relaciona el cuestionario de la persona respondente con el DNI solicitado al inicio. En términos de seguridad informática, es imposible que esta información quede expuesta.

¿Cuánto tiempo lleva responder el Censo digital?

Se requieren alrededor de 20 minutos en el caso de un hogar unipersonal y aproximadamente 12 minutos adicionales, por persona, para hogares con más miembros.

¿En qué vivienda hay que censarse?

Al tratarse de un censo de derecho, las personas son contabilizadas según su lugar de residencia habitual (donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana). Será la primera vez que se realice un censo de derecho en la Argentina. Los diez anteriores fueron censos de hecho, ya que se enumeraba a la población en el lugar donde había pasado la noche previa al Día del Censo.

¿Es necesario que la persona censista ingrese a mi hogar?

No. Podés responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

¿Tengo que esperar la visita de la persona censista el Día del Censo?

Sí. Hay que esperar la visita el Día del Censo. Si debes salir de tu vivienda, asegúrate de que en todo momento haya otra persona presente que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante del Censo digital.

¿Tengo obligación de responder todas las preguntas?

Sí. Las preguntas del Censo son de respuesta obligatoria. Según el artículo 17 del Decreto 726/2020, “todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020, haciéndose saber que quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 17.622”.

¿Una persona que está temporalmente en la Argentina se tiene que censar?

Solo se tiene que censar si residió durante los últimos 6 meses o si piensa fijar residencia por los próximos 6 meses.

Si estaré de viaje el Día del Censo (18 de mayo), ¿qué tengo que hacer?

Podés completar el Censo digital a partir del 16 de marzo y obtener tu comprobante de finalización. Si vivís en un departamento, dejale el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista el Día del Censo. Si vivís en una casa, podés dejarlo en la casa contigua o lindante a la tuya.

No puedo generar el código para el censo

Si aparece en tu pantalla un cartel indicando que se presentó un inconveniente al generar el código único de la vivienda, deberás verificar si ya se había generado un código previamente para la dirección ingresada. En ese caso, tendrás que usarlo para acceder al Censo digital.

Si no recibiste el código único de vivienda, revisá la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificá el espacio disponible en tu casilla. Si aún no encontrás el correo con el código, deberás esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el Día del Censo, miércoles 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante una entrevista presencial.

Si el sistema me alerta que el código único de vivienda ya fue generado por otro usuario, verificá si algún miembro de tu hogar ya había generado un código y, si es así, utilizalo para ingresar. Si este no es el caso, esperá la visita de la persona censista el Día del Censo.