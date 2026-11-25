La música y la gastronomía se unirán el próximo fin de semana en la provincia de Buenos Aires con un evento clave: la Chascomús Metal Fest. Se trata de un encuentro con shows en vivo, discos de vinilo y propuestas que se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita en Chascomús.

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Chascomús Metal Fest: bandas, gastronomía y una propuesta solidaria

El festival se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, de 18 a 00 horas, en el Anfiteatro Municipal de Chascomús. Además de convocar a los fanáticos del metal, la propuesta incluirá una campaña solidaria para colaborar con el comedor Sueños y Esperanza.

La grilla incluye a Tobi Ferreyra, Indio Rico, Hermanos Nápoli, Punición y Aer Totem. Además, habrá musicalización durante toda la jornada con una selección íntegramente en vinilo, a cargo de Oigan Oigan.

La Metal Fest Chascomús se realizará el próximo sábado 28 de noviembre

La jornada también contará con food trucks que ofrecerán distintas comidas y cerveza tirada. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita, pero quienes quieran colaborar podrán acercar alimentos no perecederos, juguetes o ropa en buen estado, que serán destinados al comedor Sueños y Esperanza. Se trata de una invitación solidaria que acompaña al festival.

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús permite combinar el recital con una escapada de fin de semana: su laguna, la costanera y los espacios históricos ofrecen alternativas para recorrer antes o después del evento de metal.

Qué hacer en Chascomús durante la escapada

La laguna es uno de los principales atractivos de la ciudad y un buen punto de partida para quienes quieran aprovechar el viaje. Su entorno invita a caminar, andar en bicicleta o detenerse a disfrutar del paisaje. La zona también ofrece alternativas vinculadas con la navegación, la pesca y varias actividades para los amantes del deporte.

Para sumar una visita histórica, se puede conocer el Palacio Municipal, obra del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone, y la Capilla de los Negros, un sitio ligado a la historia y la cultura de la comunidad afrodescendiente de Chascomús.

Celebra la Metal Fest con entrada gratis: el destino perfecto para una escapada de fin de semana

¿Cómo llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo con el sitio oficial de turismo de Chascomús, la ciudad se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de CABA. Existen tres alternativas principales para llegar:

1.En auto

Tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata (Ruta Nacional 1) hasta la bifurcación de Hudson.

Allí empalmar con la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) en dirección a Mar del Plata hasta el kilómetro 123, donde se encuentra el acceso principal a la ciudad.

Tiempo estimado: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas, según el tránsito.

En tren

Tomar el Tren Roca desde la estación Plaza Constitución hasta Alejandro Korn.

En esa cabecera se realiza el trasbordo al servicio regional que une Alejandro Korn con Chascomús (con paradas intermedias en Domselaar, Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara). El tiempo estimado es de alrededor de 2 horas 30 minutos en total, considerando la combinación.

En micro de larga distancia o combi