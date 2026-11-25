La música y la gastronomía se unirán el próximo fin de semana en la provincia de Buenos Aires con un evento clave: la Chascomús Metal Fest. Se trata de un encuentro con shows en vivo, discos de vinilo y propuestas que se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita en Chascomús.
Chascomús Metal Fest: bandas, gastronomía y una propuesta solidaria
El festival se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, de 18 a 00 horas, en el Anfiteatro Municipal de Chascomús. Además de convocar a los fanáticos del metal, la propuesta incluirá una campaña solidaria para colaborar con el comedor Sueños y Esperanza.
La grilla incluye a Tobi Ferreyra, Indio Rico, Hermanos Nápoli, Punición y Aer Totem. Además, habrá musicalización durante toda la jornada con una selección íntegramente en vinilo, a cargo de Oigan Oigan.
La jornada también contará con food trucks que ofrecerán distintas comidas y cerveza tirada. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita, pero quienes quieran colaborar podrán acercar alimentos no perecederos, juguetes o ropa en buen estado, que serán destinados al comedor Sueños y Esperanza. Se trata de una invitación solidaria que acompaña al festival.
Ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús permite combinar el recital con una escapada de fin de semana: su laguna, la costanera y los espacios históricos ofrecen alternativas para recorrer antes o después del evento de metal.
Qué hacer en Chascomús durante la escapada
La laguna es uno de los principales atractivos de la ciudad y un buen punto de partida para quienes quieran aprovechar el viaje. Su entorno invita a caminar, andar en bicicleta o detenerse a disfrutar del paisaje. La zona también ofrece alternativas vinculadas con la navegación, la pesca y varias actividades para los amantes del deporte.
Para sumar una visita histórica, se puede conocer el Palacio Municipal, obra del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone, y la Capilla de los Negros, un sitio ligado a la historia y la cultura de la comunidad afrodescendiente de Chascomús.
¿Cómo llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires?
De acuerdo con el sitio oficial de turismo de Chascomús, la ciudad se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de CABA. Existen tres alternativas principales para llegar:
1.En auto
- Tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata (Ruta Nacional 1) hasta la bifurcación de Hudson.
- Allí empalmar con la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) en dirección a Mar del Plata hasta el kilómetro 123, donde se encuentra el acceso principal a la ciudad.
- Tiempo estimado: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas, según el tránsito.
En tren
- Tomar el Tren Roca desde la estación Plaza Constitución hasta Alejandro Korn.
- En esa cabecera se realiza el trasbordo al servicio regional que une Alejandro Korn con Chascomús (con paradas intermedias en Domselaar, Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara). El tiempo estimado es de alrededor de 2 horas 30 minutos en total, considerando la combinación.
MÁS INFO
En micro de larga distancia o combi
- En micro: desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (y algunas paradas en zona sur o Liniers) parten servicios diarios de empresas como Plusmar, PlataBus y Cóndor Estrella con destino a la Terminal Ferroautomotora de Chascomús. El viaje dura aproximadamente 2 horas.
- En combi: diversas empresas privadas ofrecen traslados puerta a puerta o desde puntos céntricos de CABA (como el Obelisco o Palermo) hacia el centro de Chascomús, con reserva previa y una duración cercana a las 2 horas.