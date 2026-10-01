Celebra un Festival de Jazz y queda a menos de tres horas de CABA: el destino ideal para una escapada este fin de semana

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para hacer una escapada, pero este fin de semana hay un plan clave: el Festival de Jazz San Nicolás. Se trata de un evento que reúne a diferentes artistas y ofrece shows en cinco espacios de la ciudad bonaerense con entrada libre y gratuita.

{{{htmlAmp}}}

Así será el Festival de Jazz de San Nicolás: la excusa perfecta para una escapada

La segunda edición del festival se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada. El encuentro, con dirección artística de Nico Sorin, estará distribuido en cinco espacios de la ciudad: el Teatro Municipal, Casa del Acuerdo, Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca.

Al ser el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el festival incluirá una programación especial en homenaje al músico estadounidense. Entre los tributos se destaca el de Mariano Loiácono el sábado 3, mientras que Hernán Jacinto presentará otro el domingo.

El Festival de Jazz San Nicolás se realizará el sábado 3 y domingo 4

El detalle de la programación:

El sábado la jornada comenzará a las 13 con Germen Eléctrico, de Ramallo, en Esquina Menchaca. Luego actuarán Julia Moscardini Cuarteto, Sebastián Peycere Trío, Mariano Loiácono, Julieta Rada Trío y Pájaro de Fuego.

El domingo se presentarán Alfredo Storti Cuarteto, Groove Fandango, Hernán Jacinto, Argentum y Mat Alba. Mientras que Escalandrum se presentará a las 21 en el Teatro Municipal con “Piazzolla 74”.

Cómo llegar a San Nicolás desde la ciudad de Buenos Aires

El viaje desde la ciudad de Buenos Aires lleva alrededor de 2 horas y media a 3 horas, dependiendo del tráfico y la forma de llegar: