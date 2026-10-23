La investigación por la desaparición de Nancy Godoy tiene en Rosa Leguizamón a una de sus piezas centrales. La mujer, que trabaja en la estancia El Curupí, fue imputada de manera provisoria por homicidio simple y la Fiscalía pedirá su prisión preventiva. Para los investigadores, participó activamente en un engaño a la docente.

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Las sospechas se apoyan en varios elementos: el último mensaje de Nancy, las fechas que fue cambiando en sus declaraciones, la forma en que avisó a la familia y la ropa que se encontró en su casa.

El engaño para que Nancy se quedara en la estancia

Según la reconstrucción de los investigadores, Leguizamón le dijo a la maestra que ese fin de semana nadie del campo iba a volver a Esquina. Con eso, Nancy prolongó su estadía en el lugar.

El traslado a caballo y el último audio

El 6 de octubre, Nancy llegó a la estancia El Curupí, la primera escala de su recorrido hacia la escuela rural donde pasaba la semana de trabajo. Desde allí, de acuerdo con lo que reconstruyó la investigación, Rosa y su pareja, Nahuel Rojas, la trasladaron a caballo.

Antes de seguir camino, la docente le mandó un audio a un familiar para avisarle dónde estaba. Ese mensaje fue sumado al expediente porque marca el punto al que llegó Nancy y en el que esperaba encontrarse con quienes hoy están detenidos.

Las fechas que no coinciden

En sus declaraciones, Leguizamón modificó las fechas en las que dijo haber visto a la maestra y las del supuesto viaje a una fiesta de doma en la localidad de Sauce.

Su versión era que había visto a Nancy acarreando agua el viernes 9 de octubre. Pero el celular de la docente dejó de registrar actividad el 7 de octubre a las 20.45, cuando habló por última vez con uno de sus hijos. Esa diferencia llevó a la Fiscalía a investigar si la historia de la fiesta en Sauce fue armada para desviar la búsqueda.

El aviso a la familia y el video en la escuela

Fue Rosa quien se comunicó con familiares de Nancy para decirles que estaban preocupados porque no la veían. Lo hizo ocho días después del último contacto conocido con la docente.

Después, mandó a Nahuel a la escuela, donde se filmó cómo abrían los postigos de una ventana para mostrar que la maestra no estaba. Las imágenes las grabó Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa, que estuvo esos días en el campo. Los hijos de Nancy lo señalaron como “un hombre con antecedentes”.

La ropa secuestrada en su casa

En un allanamiento en una vivienda de Leguizamón en Sauce, los peritos secuestraron una campera y calzado que pertenecerían a Nancy. La justicia tendría a disposición un video en el que se ve a la docente a caballo con una campera que coincidiría con la encontrada. Los objetos deberán ser reconocidos por sus familiares.

Cómo sigue la causa

Leguizamón y Rojas habían sido detenidos en un principio por encubrimiento agravado. La imputación de Rosa por homicidio simple es provisoria y, según el abogado de la familia, puede agravarse. Irineo Zarza, Nahuel Rojas y Sandoval fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue acusado de falso testimonio.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en Esquina, todavía no fue encontrado.