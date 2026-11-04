Tras una nueva audiencia en el juicio por la desaparición de Loan Peña, una licenciada en criminalística y especialista en odorología le atribuyo 92% de confiabilidad a la pericia que permitió hallar rastros del niño de cinco años en los vehículos de los acusados María Victoria Caillava (55) y Carlos Guido Pérez (65).

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"El olor recolectado tiene correspondencia con los del niño”, aseguró Marilú Vásquez, subcomisaria de la Policía de Salta, durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes este miércoles.

Vásquez declaró por primera vez en el proceso judicial y puso a disposición los videos completos de la pericia que se realizó el 21 de junio de 2024, una semana después de la desaparición de Loan. La oficial llegó el día anterior con junto a su equipo y llevaron a las perras Kala y Dina.

“El can tiene el poder olfatorio de discriminar olor por olor”, indicó sobre la capacidad los perros especializados y, a su vez, descartó una contaminación humana. “Estamos hablando de que su especificidad y sensibilidad tiene un 92% (confiabilidad)”, afirmó. En esta línea, reiteró que "las pericias dicen que hay correspondencia entre el olor recolectado de los vehículos y las prendas del niño”.

¿Cómo se realizaron las pericias?

La especialista sostuvo que realiza este tipo de pericias desde 2018 y detalló cómo se llevaron adelante las pericias odorológicas: primero solicitaron ropas de Loan y los cuatro niños testigos.

“Se realizó la recolección de las huellas odoríferas humanas a través de gasas esterilizadas. Las ubiqué en las prendas para la adhesión de las moléculas y luego se las colocó en un frasco”, explicó durante su intervención en la audiencia.

Luego de la recolección inicial, las huellas se usaron para los procedimientos en tres vehículos: un Ford Ka, una Ranger (ambos de Pérez y Caillava) y un Volkswagen Voyage (de Mónica Millapi y Daniel Ramírez).

“Se hizo el cotejo con los canes especializados y las gasas recolectadas en los autos y la camioneta”, agregó. “En el Ford Ka hubo un reconocimiento positivo de Kala y Dina; mientras que en la Ranger lo hicieron Kala y Arandú”, este último es un perro de la Policía correntina.

Pese a la oposición de varios defensores, el tribunal ordenó realizar una copia del material obtenido para incorporarlo al juicio oral, que la oficial declaraban por primera vez como testigo.

El rol de los testigos

Vásquez también explicó que a los testigos se les preguntó en qué posición querían colocar los frascos con las muestras antes del ingreso de los perros y que estos podrían reaccionar de diferentes formas ante una marcación positiva. “Se pueden sentar, detener o echar” junto al frasco cuando detectan el olor, señaló.

Aunque afirmó que el olor humano permanece durante 36 horas, después aclaró que en un vehículo cerrado ese tiempo se extendía considerablemente. Esta aclaración fue pedida por el fiscal Carlos Schaefer, ya que la toma de muestras en los vehículos se realizó una semana después de la desaparición del niño.

¿Cómo se obtienen las huellas de olor?

Un peritaje odorológico se lleva a cabo en el lugar del hecho y a través de él, se aplican conocimientos y técnicas de colección de indicios elaborados en los laboratorios criminalísticos. El concepto odorología viene del latín y significa 'estudio del olor'. Se trata de una técnica poco extendida y que tiene una importante proyección en el ámbito de la ciencia forense o criminalística.