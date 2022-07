Caso García Belsunce: Pachelo rompió el silencio y aseguró no haber matado a María Marta

El principal acusado por el crimen de la socióloga en El Carmel desestimó las acusaciones y aseveró que no tienen pruebas en su contra.

Nicolás Pachelo es el principal acusado, junto con dos ex vigiladores del country El Carmel de Pilar -Norberto Glennon y José Ortíz-, por el asesinato de María Marta García Belsunce.

El pasado miércoles se inició el tercer juicio en los Tribunales de San Isidro, con los tres imputados; siendo Pachelo el único en llegar al juicio oral con prisión preventiva en la Unidad 9 de La Plata por ocho robos y hurtos en otros countries.

Por primera vez, en casi 20 años, el acusado dio su primera entrevista en diálogo con Infobae y rompió el silencio. "No hay ningún elemento probatorio en contra mía. Los fiscales quieren construir una imagen falsa de mí ante la sociedad, nunca entré a la casa de García Belsunce", aseguró. Y agregó: "Solo se fijan en mí pero nadie investigó, por ejemplo, a la misteriosa dama de rosa que apareció en el velorio. ¿Quién mató a María Marta? No lo sé; si supiera quien fue, sería el primero en decirlo, yo no fui".

Al mismo tiempo, Pachelo sostuvo que durante todo este tiempo su única defensa fue ante la Justicia pero que ahora se ve "en la obligación" de hablar con la prensa. "Los periodistas solo refieren lo que escuchan y está bien. Pero nadie me escucha a mí porque yo no hablo, hasta ahora", expresó. Y reafirmó: "No tienen nada, no tienen ni un arma, ni un ADN, ni una huella. El móvil es, además, muy endeble. Dicen que el homicidio se produjo para tapar el robo de una cajita que guardaba pero eso se denunció 50 días después".

Con respecto a esto último, una de las socias asegura que pertenecía a la asociación "Amigas del Pilar" -de la cual María Marta era miembro-. Según ella, en dicho cofre había dinero, cheques y la llave de una caja fuerte. “Me acusan de querer robar esa caja metálica que estaba en la habitación en la cual se hizo el velorio y por la cual pasaron 200 personas. No tiene sentido”, aseguró.

¿Qué dijo sobre la acusación?

El fiscal adjunto, Patricio Ferrari, expuso seis puntos por los que desde la acusación sostienen la teoría de que Pachelo es el asesino. Una de ellas es la del robo del perro labrador de la familia, que desapareció meses antes del homicidio. "Es absurdo lo del secuestro del perro. El tipo que dice que le llevé el animal es un vecino de las tosquera nuestra que estaba enemistado conmigo, teníamos un problema por unos camiones. Es cierto que yo le di un perro, pero era un Rottweiler. Lo entregué porque ladraba todo el día. Este hombre dice que se lo vendió a alguien y casualmente no tiene ningún contacto con el supuesto comprador", agrega.

Por otro lado, con respecto a la acusación de los tres menores de edad (que formarán parte del juicio) que lo vieron ir en dirección a la casa de María Marta ese 27 de octubre del 2002, también la desmintió. "Ese día mi mujer había ido a un recital de Diego Torres en una combi y había dejado su camioneta estacionada en el Club House. Yo estaba yendo a buscarla cuando, evidentemente, estos tres chicos se cruzaron. Pero no estaba yendo en dirección a lo de García Belsunce. Todo lo contrario. Ellos salían de ver el River-Boca en el Club House y yo iba en dirección contraria", dijo.

Otro de los puntos tiene que ver con la coartada que Pachelo sostuvo durante 20 años. En aquel momento, había dicho que fue a buscar a su madre y que fueron al shopping Paseo Alcorta a comprar un juguete para uno de sus hijos -incluso, presentó el ticket como prueba-. "Nunca tuve coartada, lo que sucedió es que el fiscal Molina Pico me llamó a declaración testimonial 60 días después del hecho y me pidió que haga memoria de lo que había realizado aquel día. Para mí fue un domingo normal, no recordaba todo", dijo.

Los fiscales creen poder derribar esa historia ya que registraron dos llamadas a las 19 hs, en el partido de Pilar; por lo que era imposible que esté en Palermo junto a su madre. "Lo que nadie dice es que un perito aseguró que, como ese día llovía, las señales de los celulares impactaban en cualquier antena. Incluso el celular de mi mujer, que estaba en Capital viendo un recital, impactó en una antena de Don Torcuato", respondió.

Sobre el cierre, Pachelo apuntó contra los familiares de María Marta y el delito de encubrimiento, que ya está prescrito. "No me quedan dudas de que ellos encubrieron, está clarísimo. No es sólo una cosa. No es sólo el pituto. Es el pedido de frenar a la policía, de generar una partida de defunción falsa. No es una cadena de errores y nada más", sentenció con seguridad.

¿Quién es Nicolás Pachelo?

Nicolás Pachelo fue vecino de María Marta García Belsunce y su esposo, Carlos Carrascosa en el country Carmel de Pilar. Es el principal acusado por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado", delitos que prevén prisión perpetua. Cabe recordar que no tenían buena relación ya que la socióloga lo acusó por la desaparición de su perro. Tampoco era muy querido en el Carmel porque era violento y agresivo.

Más allá de esto, tiene un amplio historial delictivo. Permanece detenido con prisión preventiva en el marco de otra causa en la que lo detuvieron por una serie de ocho robos y hurtos en countries, y por la que será sometido a un segundo juicio por el mismo TOC 4 una vez culminado el de García Belsunce.

Además, cuenta en 2005 con una condena de tres años y tres meses de cárcel por robar en casas de amigos y, en 2019, un tribunal federal le dio dos años de prisión en suspenso por vender drogas sintéticas en fiestas VIP organizadas en quintas del conurbano bonaerense. Durante el 2020 se enfrentó al juicio por diferentes robos cometidos en countries de Pilar, Tigre y Berazategui.