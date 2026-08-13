Caso Facundo Moyano: una pericia judicial clave siembra dudas sobre el relato de su pareja, Candela Arizaga

La investigación por el extraño suceso protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga ocurrido durante los últimos días, en el barrio porteño de Belgrano, sigue avanzando y sumando elementos para analizar. Ahora, se incorporó a la causa el informe que realizó un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal sobre la joven de 23 años.

En el escrito, los especialistas advierten que Arizaga podría estar condicionada por su estado físico, emocional y mental al momento de ser entrevistada.

Moyano sigue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Cabe recordar que el hecho que se analiza ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto en el departamento que el dirigente tiene en el mencionado barrio. Arizaga fue encontrada corriendo semidesnuda por la vía pública y trasladada al Hospital Pirovano, donde la evaluaron una trabajadora social y una psicóloga.

Qué dice el informe del equipo que entrevistó a Arizaga

Las profesionales encontraron a la joven dormida y somnolienta durante la primera intervención. En ese momento, Arizaga expresó que no tenía recuerdos claros de lo que había pasado pero sostuvo que "no hubo violencia de género como se está diciendo".

La joven recordó que estaba junto a Moyano y que los dos habían consumido alcohol o drogas, pero no pudo explicar con precisión qué ocurrió después ni por qué terminó huyendo del departamento. También mencionó que su perro se había escapado y que en determinado momento pidió ayuda a un colectivo, aunque no pudo precisar el motivo.

A partir de ello, las expertos dijeron que no contaban con información suficiente para detallar indicadores concretos de violencia de género, pero sí identificaron varios factores de vulnerabilidad que podrían influir en su relato.

Entre las mencionadas enumeran: la posible asimetría de poder por edad, género y posición laboral y política de Moyano; el tenor de los hechos investigados; signos compatibles con consumo abusivo de sustancias o alcohol; y la fuerte exposición pública que adquirió el caso.

Tensión en Belgrano: la causa sumó 14 testigos

La Fiscalía citó a un total de 14 personas para avanzar en la investigación contra el dirigente sindical. Este jueves declararán dos empleados de seguridad del edificio donde ocurrió el episodio y un vecino que llamó al 911. Sus testimonios podrían aportar datos sobre los momentos previos y posteriores a la salida de Candela Arizaga del departamento.

Las declaraciones continuarán durante los próximos días con policías, profesionales de la salud, una empleada doméstica, una amiga de Arizaga y familiares de la joven, convocados como testigos de contexto. Se busca contrastar las distintas versiones y así determinar qué ocurrió aquella madrugada.