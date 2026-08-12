Luis Majul se la pudrió a Facundo Moyano tras su enojo con Barili: "Bastante"

La discusión sobre la transparencia de los sindicalistas argentinos volvió a escena a raíz de la reacción de Facundo Moyano, actual líder del sindicato de peajes, cuando fue consultado sobre el origen de sus ingresos. En un programa de la radio EO 107.9, dos locutores analizaron el episodio y criticaron la falta de voluntad de los dirigentes gremiales para rendir cuentas.

Según los conductores, Moyano reaccionó con enojo cuando el periodista Barili le preguntó “¿Vos de qué vivís?”. Uno de los locutores señaló que Moyano argumentó que no está obligado a presentar declaración jurada porque no es funcionario público, pero que esa postura ignora el hecho de que los sindicalistas administran fondos públicos a través de obras sociales y sus propios gremios.

Sindicalistas como funcionarios públicos: el debate de fondo

El otro locutor coincidió en que los sindicalistas argentinos no dan explicaciones ni ante la justicia ni ante la opinión pública, y que se ponen violentos cuando se los interroga sobre su patrimonio. Se refirió al momento en que le preguntaron a Moyano cómo pagó un departamento, y afirmó que allí se puso “bastante nervioso”. Ambos resaltaron la importancia de poner el foco en el nivel de vida de los sindicalistas y sus familias.

La referencia a Graciela Ocaña

Los locutores recordaron que quien planteó esta discusión tiempo atrás fue Graciela Ocaña, y uno de ellos se sumó a esa postura. Argumentaron que, si un sindicalista recibe fondos públicos como parte de los pagos de las obras sociales, de alguna manera se convierte en un funcionario público, aunque no ocupe un cargo formal como el de director ejecutivo del ANSES. Así, debería estar sujeto a los mismos controles de transparencia.

El debate refleja una tensión recurrente en la Argentina: la gestión de los fondos sindicales y la exigencia de rendición de cuentas. Mientras la ley no obliga a los gremialistas a presentar declaraciones juradas, sectores de la opinión pública y algunos dirigentes políticos reclaman mayor transparencia.