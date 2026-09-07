Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, amplía su declaración y hay hermetismo para saber qué dirá en su nuevo pedido de testimonial frente al fiscal Raúl Garzón. Detenido en la cárcel de Cruz del Eje, Barrelier fue trasladado hasta la fiscalía donde ya amplía su declaración, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas. El operativo de traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad debido a la repercusión del caso y la condición de Barrelier como principal imputado.

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Hasta el momento solo trascendió, según el medio Cadena 3, que el acusado aportaría nombres de su entorno, aunque no estarían ligados al femicidio. Esta nueva instancia procesal es clave porque podría abrir líneas de investigación que hasta ahora no habían sido consideradas, aunque las fuentes consultadas indicaron que los nombres que mencionaría Barrelier corresponderían a personas de su círculo cercano que no tendrían participación directa en el crimen de Agostina Vega.

Este nuevo rumbo está asociado a la presentación de su nueva defensa, el abogado penalista Carlos Argüello, que buscaría que Barrelier no enfrente la prisión perpetua en soledad. La llegada de un nuevo abogado defensor abre expectativas sobre la estrategia que se implementará en el caso. Argüello es conocido por su experiencia en causas de alta complejidad y su incorporación podría modificar el rumbo de la defensa de Barrelier, que hasta ahora mantenía una postura de silencio y negativa a colaborar con la investigación.

El estado actual de la causa y los otros detenidos

Cinco de los seis acusados, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están señalados por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier se le atribuye el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). La causa ya cuenta con seis detenidos y la Justicia continúa trabajando para esclarecer todos los detalles del brutal crimen de la adolescente de 14 años.

Los seis detenidos permanecen alojados en distintas dependencias penitenciarias, con Barrelier en la cárcel de Cruz del Eje y los acusados de encubrimiento en otros establecimientos. La investigación sigue su curso con la expectativa puesta en la declaración de Barrelier, que podría aportar nuevos elementos para comprender la dinámica del crimen y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Ley Agostina: un proyecto para proteger la infancia

El pasado 1° de septiembre se presentó en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay ocho puntos fundamentales, pero el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales. A más de tres meses del femicidio de la chica de 14 años, cuyo caso ya tiene seis detenidos, se impulsó el proyecto para la protección de la infancia y adolescencia a través de respuestas estatales rápidas ante situaciones de violencia o abuso.

La iniciativa, que lleva el nombre de Agostina Vega, busca que el Estado pueda intervenir de manera más efectiva en casos de violencia contra niños y adolescentes, garantizando su protección y evitando que casos como este queden en la impunidad. El proyecto fue presentado por legisladores de distintos bloques y cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y de protección de la infancia, que exigen una respuesta legislativa ante el aumento de casos de violencia contra menores.