Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama para hacer foco en una enfermedad que afecta a millones de personas y que, de acuerdo con un estudio reciente, para 2050 podría causar 1,4 millones de muertes anuales.

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La proyección global, publicada en 2026 en The Lancet Oncology, analizó datos de 204 países y territorios del mundo y advirtió que los casos y las muertes podrían seguir aumentando en las próximas décadas, especialmente por crecimiento y el envejecimiento de la población.

“Las proyecciones nos recuerdan que la respuesta también depende de que las personas puedan acceder a una consulta y completar los estudios que les indiquen. Contar con información clara y acompañamiento puede ayudar a transitar ese recorrido”, apuntó la Dra. María Césari, ginecóloga del CMC San Juan de Boreal Salud (MP 3181 ME 119).

Cómo detectar el cáncer de mama a tiempo: qué controles preventivos hacerse

Conocer los cambios que pueden aparecer en las mamas ayuda a saber cuándo consultar con un profesional. Entre las señales a las que prestarle atención se encuentran:

Un bulto o engrosamiento

Modificaciones en el tamaño o la forma

Cambios en la piel o el pezón

Secreciones anormales

Estos signos no indican necesariamente que haya cáncer, pero es importante que sean evaluados por un profesional, incluso cuando no causan dolor.

Los controles preventivos dependen de cada persona, siempre es clave consultar con un profesional

"La mayoría de los bultos mamarios no son cáncer. Aun así, no es posible determinar su causa sin una evaluación médica y, si corresponde, estudios complementarios. Consultar permite aclarar dudas y definir los pasos siguientes con orientación profesional", sostuvieron desde Boreal Salud.

Los especialistas explicaron que los controles preventivos dependen de cada persona, ya que están sujetos a la edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores. Siempre es clave consultar con un especialista para realizarse los estudios correspondientes y en el momento oportuno, en lugar de tomar decisiones a partir de una idea general.

“Cada situación requiere una orientación médica acorde con las necesidades de la persona. Desde el sistema de salud, facilitar el acceso a la consulta, los estudios y el seguimiento es una manera concreta de acompañar”, agregaron desde Boreal Salud.